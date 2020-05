Smittehastigheten på sitt laveste siden april – Wall Street steg nær 4 prosent

Utviklingen kom i kjølvannet av håp om at det kommer vaksine mot coronaviruset. I tillegg var vekstfaktoren i nye smittetilfeller av coronaviruset på sitt laveste siden 26. april.

Moderna meldte i en pressemelding at det har mottatt positive resultater fra de første kliniske forsøkene på mennesker med deres vaksine mot coronaviruset.

Vaksinen har blitt testet på 45 personer mellom 18 og 55 år, og ifølge Moderna produserte den antistoffer hos samtlige. Hos åtte av deltagerne, produserte vaksinen nøytraliserende antistoffer.

– Det er et veldig godt tegn at vi lager et antistoff som kan stoppe viruset fra å spre seg. Testene kunne ikke vært bedre, sa Stephane Bancel, kosernsjef i Moderna, ifølge Bloomberg.

Smittehastigheten avtar

På 17. mai var vekstfaktoren i nye smittetilfeller av coronaviruset på 0,86, ifølge Worldometers. Så lavt har ikke faktoren vært siden 26. april. En vekstfaktor på under 1, betyr at smittehastigheten avtar.

Likevel nærmer antall smittede seg fem millioner mennesker. 318.719 mennesker har så langt mistet livet til viruset.

Jerome Powell, sjef for Federal Reserve i USA, ble i helgen intervjuet på «60 Minutes», og fortalte at han er optimistisk til at den amerikanske økonomien vil bedres i andre halvdel av 2020, men at veien til normalen kan være lang. Powell pekte på at Federal Reserve ikke vil gå tom for «ammunisjon».

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 3,85 prosent til 24.597,4 og er med det ned 13,8 prosent i år.

29 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Boeing var dagens vinner med en oppgang på 12,9 prosent. Oppgangen skjedde etter at det statlige fondet i Saudi-Arabia kjøpte seg inn i flyprodusenten. I løpet av 1. kvartal kjøpte fondet aksjer for 700 millioner dollar.

Ifølge TheStreet, fikk Boeing en kontrakt fra amerikanske myndigheter i helgen. Selskapet skal levere missiler til den amerikanske marinen.

Merck var dagens taper etter en nedgang på 0,2 prosent.

Kjente selskaper som McDonald's og Walt Disney steg henholdsvis 3,5 og 7,2 prosent.

Reiseliv ble dagens vinnere

S&P 500 endte opp 3,15 prosent til 2.953,9. Det vil si at indeksen har falt 8,6 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble flyselskapet United Airlines, som klatret 21,1 prosent.

På topp ti var seks aksjer relatert til reiseliv. Blant annet steg cruisegiganten Royal Caribbean Cruises 17,6 prosent, og reiseselskapet Expedia 19,8 prosent.

På motsatt side var Citrix Systems øverst på taperlisten etter et fall på 8,2 prosent.

Aksje steg etter permitteringer

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 2,44 prosent til 9.234,8. Indeksen har dermed steget 2,9 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,8 prosent, mens Apple stengte opp 0,6 prosent og Amazon steg 0,9 prosent.

Netflix var opp 0,8 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,6 prosent.

Tesla steg 1,6 prosent og stengte på 803,3 dollar.

Inne på vinnerlisten var transport-selskapet, Uber, som steg 3,4 prosent. Oppgangen kom i kjølvannet av at Dara Khosrowshahi, konsernsjef i Uber, mandag sendte en e-post til de ansatte med beskjed om at 45 kontorer skal legges ned og 3.000 permitteres, ifølge The Wall Street Journal.

Meldingen kom to uker etter at selskapet meldte at det skal kutte kostnadene med 1 milliard dollar, eller omlag 10 milliarder kroner, og redusere staben med 3.700 ansatte.

Moderna, som mandag meldte at selskapet har mottatt positive resultater fra de første kliniske forsøkene på mennesker med deres vaksine mot coronaviruset, steg 20,4 prosent.

Dagens vinner ble Oasis Midstream Partners LP med en oppgang på 79,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Centric Brands, som stupte 53,2 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 8,8 prosent til 29,1.

Gullprisen var ned 1,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.732,6 dollar.

Nordsjøoljen var opp over 6 prosent etter at flere land begynne å lette på restriksjonene.

3-måneders renten steg 0,3 basispunkter til 0,125 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 2,4 basispunkter til 0,173 prosent.

10-års renten steg 8,5 basispunkter til 0,731 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 10,8 basispunkter til 1,437 prosent.