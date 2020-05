Oslo Børs stiger i åpningen

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter 33 minutters handel står hovedindeksen i 773,78, opp 0,29 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1 milliard kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,11 prosent til 34,85 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,06 prosent til 31,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 34,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

EIAs månedlige «Drilling Productivity Report» viste mandag at skiferoljeproduksjonen i USA er ventet å falle med 183.000 fat pr. dag til 8,526 millioner fat pr. dag i mai 2020 fra måneden før.

I april ventes skiferoljeproduksjonen nå på 8,709 millioner fat pr. dag, mot estimerte 9,075 millioner fat pr. dag i forrige rapport.

Ifølge TDN Direkt opplever man også økt råoljegjennomstrømming i raffinerier i Kina, som sannsynligvis bidrar positivt til sentimentet.

«Ellers virker det som Opec+ reduserer produksjonen som lovet for denne måneden, med flere frivillige kutt forventet i juni», sier en markedsstrateg, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 0,07 prosent til 144,75 kroner, mens Aker BP er ned 1,07 prosent til 166,30 kroner.

Stuper

Norwegian Air Shuttle falt mandag 22,3 prosent. Tirsdag fortsetter nedturen, og aksjen faller nye 16,28 prosent til 3,32 kroner.

En melding fra selskapet viste mandag morgen at Norwegian-emisjonen ble overtegnet 7,2 ganger, og de «gamle aksjonærene» blir tilbudt 55 prosent av aksjene.

Norwegian fikk mandag også ja fra 99,17 prosent av stemmene i et møte med eierne i obligasjonslånet NAS07. Dette var allerede ventet.

BerGenBio , som har steget kraftig på Oslo Børs den siste tiden, kom i morges med sin førstekvartalsrapport. Der meldte de blant annet at fire britiske sykehus nå igang med bemcentinib-studien.

Aksjen endte mandag ned etter at New York-noterte Moderna kom med særdeles oppløftende vaksinenyheter. Tirsdag faller biotekselskapet ytterligere 4,91 prosent til 40,70 kroner.

Øverst på volumlisten troner Fjordkraft Holding , med et fall på 8,04 prosent til 78,90 kroner. Det skjer etter at storeier Skagerak Energi lyktes med å selge alle sine aksjer i selskapet for cirka 1,2 milliarder kroner.

Scatec Solar svekkes tirsdag 5,10 prosent til 167,60 kroner på høyt volum. Etter at Oslo Børs stengte mandag meldte solselskapet at de hadde engasjert en rekke meglerhus som rådgivere i en rettet emisjon på inntil 12 millioner nye aksjer.

Like over midnatt ble det meldt at emisjonen var i boks, og Scatec har totalt hentet cirka 1,97 milliarder kroner.

Opptur

Blant aksjene som stiger finner vi SalMar , som i morges kunne melde om rekordtall på driften i første kvartal. Høyere priser og slaktevolum ga oppdrettselskapets inntekter et løft.

Aksjen er nå opp 7,47 prosent til 440,50 kroner.

XXL stiger 11,69 prosent til 12,99 kroner, og fortsetter dermed oppturen fra mandag, da sportskjeden endte opp 18,6 prosent.

Selskapet kunne mandag kveld melde at en foreløpig telling viste at selskapets emisjon ble tre ganger overtegnet, og det ble tegnet 80 millioner nye aksjer til en kurs på 5,00 kroner.