Doblingskandidaten Wallenius Wilhelmsen til himmels på Oslo Børs

Det svinger litt for hovedindeksen i dag. Den åpnet opp 0,60 prosent, mens litt over klokken 10 var den ned 0,05 prosent. Ved lunsjtider har hovedindeksen lagt på seg 0,54 prosent for dagen, og står i 775,74 poeng.

Det er foreløpig blitt omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen steg kraftig mandag kveld, før den falt litt i natt og steg igjen på morgenen. Fra klokken 9 omtrent har oljeprisen snudd nedover igjen.

Litt før klokken tolv koster et fat brentolje 34,58 dollar fatet, en nedgang for dagen på 2,34 prosent. WTI-oljen er ned 2,74 prosent til 31,46 dollar fatet.

Equinor svekkes med 0,31 prosent til 144,20 kroner, mens Aker BP er ned 2,91 prosent til 163,20 kroner. DNO styrker seg 0,34 prosent til 4,74 kroner.

Vinnere

DNB Markets er ute med en ny kjøpsanbefaling på Wallenius Wilhelmsen. Samtidig heves kursmål fra 18 til 29 kroner. Doblingskandidaten skyter fart tirsdag, og stiger 20,34 prosent til 13,72 kroner.

ICE Group har mottatt et forslag om utsatte innbetalinger for planlagte spektrumauksjoner. Aksjen ruser opp 21,66 prosent til 16,85 kroner.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Tankers jafser opp 14,74 prosent til 0,89 kroner.

Høyere priser og slaktevolum ga inntektene til SalMar et løft i første kvartal. Aksjen sendes opp solide 9,22 prosent til 447,70 kroner. Mowi er opp 3,38 prosent til 187,95 kroner.

Oppturen fortsetter for Pexip. Aksjen danser opp 4,92 prosent til 108,80 kroner.

Tapere

Norwegian falt mandag over 22 prosent. Aksjen faller nye 12,34 prosent til 3,47 kroner tirsdag.

Borr Drilling faller atter en gang, ned 4,97 prosent til 5,35 kroner.

BerGenBio , som har steget kraftig på Oslo Børs den siste tiden, kom i morges med sin førstekvartalsrapport. Der meldte de blant annet at fire britiske sykehus nå igang med bemcentinib-studien. Aksjen faller i dag, som i går etter Modernas coronavaksine-nyheter, 6,78 prosent til 39,9 kroner.

Fjordkraft stuper 8,86 prosent til 78,20 kroner på høyt volum. Det skjer etter at storeier Skagerag Energi har solgt seg ned.