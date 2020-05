To av tre forvaltere venter børsfall

68 prosent av forvalterne tror at det pågående rallyet i aksjemarkedet siden midten av mars er et «bear market rally». Det skriver CNBC, som viser til en månedlig undersøkelse utført av Bank of America. Med «bear market rally», menes at de tror børsene ikke skal fortsette opp og nå nye toppnoteringer, men er heller bare en kortsiktig rekyl.

Noe annet som kom frem i undersøkelsen er at forvalterne anser verdiaksjer, altså lavt prisede selskaper, som den gruppen av aksjer som er den dårligste investeringen nå. Kun 23 prosent av de spurte tror verdiaksjer vil utvikle seg bedre enn resten av markedet, noe som er det laveste nivået siden desember 2007.

Forvalterne foretrekker nå helseaksjer, kontanter, obligasjoner og er negative til oljeaksjer og det europeiske aksjemarkedet, ifølge CNBC.

Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har siden før coronakrisen falt fra rundt 3.400 poeng til rundt 2.240 poeng, og så rekylert opp til nær 3.000 poeng.

Tirsdag var europeiske børser svakt i minus, mens Oslo Børs var godt i pluss.