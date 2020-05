Trå start på Wall Street

Dow Jones åpner ned 0,28 prosent til 24.526,61 poeng.

S&P 500 faller 0,24 prosent til 2.945,87 poeng.

Nasdaq Composite går opp marginale 0,01 prosent til 9.332,21 poeng.

Markedet retter øynene sine mot sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, sitt møte med Senatets bankkomité klokken 16.

God dag i går

Indeksene steg stort i går etter at Moderna meldte om oppløftende resultater fra en test av coronavaksine. Selskapet håper den kan være klar i løpet av året.

– Det er et veldig godt tegn at vi lager et antistoff som kan stoppe viruset fra å spre seg. Testene kunne ikke vært bedre, sa Stephane Bancel, konsernsjef i Moderna, ifølge Bloomberg.

Samtidig var smittetallene fra USA de laveste siden april, og oljeprisen styrket seg i går.

Usikre investorer

68 prosent av forvalterne tror at det pågående rallyet i aksjemarkedet siden midten av mars er et «bear market rally». Det skriver CNBC, som viser til en månedlig undersøkelse utført av Bank of America.

Med «bear market rally», menes at de tror børsene ikke skal fortsette opp og nå nye toppnoteringer, men er heller bare en kortsiktig rekyl.

Makro

Boligbyggingen i USA var ned 30,2 prosent i april på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 891.000 boliger, ifølge Direkt Makro.

Det var på forhånd ventet en årlig takt på 927.000 boliger, altså 4 prosent flere.

Antallet nye boligbyggingstillatelser falt 20,8 prosent på månedsbasis i perioden til en årlig takt på 1,074 millioner, mot en ventet årlig takt på 1 million.