Rally i en rekke aksjer på tirsdagens nyheter

Oslo Børs vinglet litt før lunsj etter den sterke oppgangen mandagen. Men hovedindeksen modnet etter lunsj og det ble med en ny god dag. Hovedindeksen endte opp 1,14 prosent til 780,37 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 5,9 milliarder kroner.

Oslo Børs klarte seg langt bedre enn mange av sine europeiske børskolleger denne dagen. Wall Street åpnet med nedgang i USA.

Olje

Ved børsens stengetid ble et fat brentolje omsatt for 35,17 dollar, ned 0,65 prosent for dagen. På samme tid mandag kostet et fat 34,88 dollar. WTI-oljen falt 0,74 prosent til 31,20 dollar fatet.

Equinor gikk opp 1,28 prosent til 146,50 kroner, mens Aker BP falt 1,90 prosent til 164,90 kroner.

Vinnere

DNB Markets er ute med en ny kjøpsanbefaling på Wallenius Wilhelmsen. Samtidig heves kursmål fra 18 til 29 kroner. Doblingskandidaten hoppet opp 28,95 prosent til 14,70 kroner.

ICE Group har mottatt et forslag om utsatte innbetalinger for planlagte spektrumauksjoner. Aksjen ruste opp 19,13 prosent til 16,50 kroner.

Høyere priser og slaktevolum ga inntektene til SalMar et løft i første kvartal. Aksjen ble sendt opp solide 9,29 prosent til 448 kroner.

Vow har gjennom sitt datterselskap Scanship fått en ny cruisekontrakt til en verdi av 2 millioner euro. Aksjen ble løftet med 4,68 prosent til 21,25 kroner.

5th Planet Games er i vinden og har steget over 700 prosent hittil i år. Tirsdag ga en ny oppgang på 11,48 prosent til 3,01 kroner.

Pengene rant ut for Kid i første kvartal og selskapet tapte over 10 millioner kroner, men aksjen gikk opp 8,76 prosent til 59,60 kroner.

XXL-gründer Øivind Tidemandsen fikk det som han ville da selskapet hentet inn 400 millioner, i en emisjon som ble betydelig overtegnet. Tidemandsen skaffet seg 16 millioner nye aksjer. XXL endte opp 16,51 prosent til 13,55 kroner.

Tapere

Fjordkraft stupte 10,37 prosent til 76,90 kroner på høyt volum. Det skjedde etter at storeier Skagerak Energi har solgt seg ned.

Onsdag er det ventet at de nye Norwegian-aksjene er klare i markedet. Selskapet hentet 400 millioner kroner i en emisjon hvor tegningskursen var på 1 krone. Norwegian falt 4,62 prosent til 3,78 kroner.

Vi tar også med at tungvekteren DNB falt 0,54 prosent til 120,05 kroner.