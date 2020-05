Wall Street endte i minus etter svak innspurt

Utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall og Jerome Powells tale.

Boligbyggingen i USA var ned 30,2 prosent i april på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 891.000 boliger, ifølge Direkt Makro.

Det var på forhånd ventet en årlig takt på 927.000 boliger, altså 4 prosent flere.

Antallet nye boligbyggingstillatelser falt 20,8 prosent på månedsbasis i perioden til en årlig takt på 1,074 millioner, mot en ventet årlig takt på 1 million.

– Vi er opptatt av å bruke alle våre verktøy for å støtte økonomien i denne utfordrende tiden, selv om vi er klar over at disse handlingene bare er en del av et bredere svar fra offentlig sektor, sier Powell i senatet, hvor han ble «grillet», ifølge Bloomberg.



Mandag skrev Aksjestrateg Michael Wilson i Morgan Stanley til kundene sine at dagens situasjon på mystisk vis ligner på situasjonen i mars 2009, ifølge Marketwatch. Etter mars i 2009 vokste den amerikanske økonomien seg ut av krisen. Det førte til den lengste perioden med oppgang i aksjemarkedet noen gang.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 1,59 prosent til 24.206,9 og er med det ned 15,2 prosent i år.

Tre av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Intel var dagens vinner med en oppgang på 0,6 prosent.

Boeing var dagens taper etter en nedgang på 3,7 prosent.

Kjente selskaper som Walmart og Walt Disney falt henholdsvis 2,1 og 2,1 prosent.

Nedgangen i Walmart kom etter at selskapet presenterte sin tall for 1.kvartal tirsdag.

Walmarts totale inntekter i perioden beløp seg til 134,6 milliarder dollar, en økning på 8,6 prosent fra første kvartal i fjor. FactSet-konsensus på forhånd var ifølge MarketWatch 132,9 milliarder dollar.

Inntjeningen per aksje oppgis til 1,40 dollar, mens justert inntjening per aksje var 1,18 dollar. Sistnevnte var ifølge MarketWatch ventet til 1,12 dollar.

I 2016 kjøpte Walmart Jet.com for 3,3 milliarder dollar. Oppkjøpet skulle sørge for at Amazons vekst i netthandel bremset opp, ved å tiltrekke seg en yngre kundegruppe. Ifølge CNBC, skriver Walmart tirsdag at selskapet vil avvikle Jet.com og fase ut varemerket.

Ble dagens taper etter negativt resultat

S&P 500 endte ned 1,05 prosent til 2.922,9. Det vil si at indeksen har falt 9,5 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Take-Two Interactive Software, som klatret 5,0 prosent.

På motsatt side var varehuskjeden Kohl's øverst på taperlisten etter et fall på 7,7 prosent.

Selskapet presenterte sine kvartalstall tirsdag. Selskapet fikk et negativt resultat på 3,20 dollar per aksje, mot 0,61 dollar per aksje i pluss året før. Det var ifølge FactSet-konsensus ventet et tap på 1,60 dollar per aksje.

Børsvinner steg videre

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,54 prosent til 9.185,1. Indeksen har dermed steget 2,4 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,7 prosent, mens Apple stengte ned 0,6 prosent og Amazon steg 1,0 prosent.

Netflix var ned 0,3 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,8 prosent.

Tesla falt 0,7 prosent og stengte på 808,0 dollar.

Inne på vinnerlisten var børsvinneren Beyond Meat, produsent av plantebaserte kjøtterstatninger, som steg 4,8 prosent. Oppgangen kom etter at analytiker i BTIG, Peter Saleh, kom ut med en fersk analyse av selskapet, der han anbefalte å kjøpe aksjer.

Moderna, som mandag meldte at selskapet har mottatt positive resultater fra de første kliniske forsøkene på mennesker med deres vaksine mot coronaviruset, falt tilbake 10,4 prosent.

Dagens vinner ble Nano Dimension med en oppgang på 341,7 prosent.

Høyest på taperlisten var Synthesis Energy Systems, som stupte 48,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 4,4 prosent til 30,6.

Gullprisen var opp 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.748,6 dollar.

Nordsjøoljen snudde retning utover kveld og var ned nær 3 prosent.

3-måneders renten steg 0,8 basispunkter til 0,130 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,2 basispunkter til 0,161 prosent.

10-års renten falt fire basispunkter til 0,688 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på to basispunkter til 1,420 prosent.