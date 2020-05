Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 775,91, ned 0,57 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 736 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,09 prosent til 34,68 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,28 prosent til 31,87 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 35,17 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Sentimentet i råvaremarkeder er fortsatt positivt, selv om det har dukket opp litt tvil om den kraftige oppgangen vil holde seg. Powells kommentarer om risikoen for en langvarig arbeidsledighet utligner indikasjoner om at amerikanske stater letter restriksjoner, sier en markedsstrateg til Platts, ifølge TDN Direkt.

Han mener også at globale aksjemarkeder og oljeprisene ble løftet av nyheten om fremdrift i en covid-19-vaksine, og at sentimentet har mistet piffen på grunn av manglende klarhet om spesifikke detaljer og en fremdriftsplan.

– Brent har nå truffet et motstandsnivå ved 35 dollar pr fat, og jeg mener det vil kreve en katalysator for at prisen skal bryte opp herfra, sier en analytiker i OCBC, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,48 prosent til 145,56 kroner, mens Aker BP er ned 1,76 prosent til 162,00 kroner.

Stup

Kriserammede Norwegian faller nå hele 41,48 prosent til 2,21 kroner, og er foreløpig omsatt for nesten 140 millioner kroner.

På det laveste har Norwegian-aksjen i dag vært omsatt for 1,50 kroner.

I en melding onsdag morgen bekrefter flyselskapet at restruktureringsplanen er fullført, og Norwegian-sjef Jacob Schram takker alle som gjør at støtten fra staten blir tilgjengelig. Likevel advarer han mot tøffe tider videre.

– Månedene fremover vil være utfordrende, og preget av høy usikkerhet for industrien. Norwegian vil fortsatt trenge å samarbeide tett med en rekke kreditorer ettersom selskapet foreløpig har begrensede inntekter, sier Schram videre.

Også for Thin Film Electronics bærer det nedover, og aksjen faller nå 36,05 prosent til 0,55 kroner.

Selskapet la i morges frem sine tall for første kvartal. De fortsetter å tape penger etter et blodrødt 2019, og vurderer nå å slå selskapet konkurs.

Oppturer

Resultatsesongen er snart over, men fortsatt tikker det inn kvartalstall.

Selvaag Bolig satt igjen med over milliarden på bunnlinjen, mye takket være salg av store deler av tomteporteføljen til Urban Property.

Driftsinntektene ble imidlertid nær doblet, og Selvaag-aksjen belønnes med en oppgang på 6,98 prosent til 46,00 kroner.

American Shipping Company kunne i morges melde at de i første kvartal doblet overskuddet, og aksjen stiger 7,05 prosent til 25,05 kroner.

Multiconsult opplever god vekst, og økte i perioden inntektene med nesten 50 millioner kroner. Aksjen er opp hele 29,52 prosent til 68,00 kroner onsdag.