Bred oppgang på Wall Street – Amazon og Facebook til nye rekorder

Utviklingen kom i kjølvannet av den pengepolitiske høringen tirsdag, da stemningen var amper.

Særlig finansminister Mnuchin fikk kritiske spørsmål, blant annet om de helsemessige konsekvensene for arbeiderne av gjenåpningen av samfunnet som nå planlegges.

Han ble også kritisert for ikke å ha inkludert klausuler om å holde på arbeidsstokken i låneprogrammet til de store bedriftene. Fed-sjef Powell gjentok på sin side at sentralbanken kommer til å gjøre mer, om nødvendig.

Peter Toogood, sjef for investeringer i The Embark Group, sier til CNBC at han ikke ser gode muligheter i aksjemarkedet, til tross for oppgang de to siste månedene.

Toogood forklarer at mye kommer an på selskapenes resultater og hjelp fra myndighetene.

«Det fundamentale kommer til å bli forferdelig. Det er ingen tvil om at resultatene kommer til å bli ekstremt utfordrende, og broen er den finanspolitiske støtten», sa Toogood til CNBC.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 1,52 prosent til 24.575,9 og er med det ned 13,4 prosent i år.

24 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Walt Disney var dagens vinner med en oppgang på 4,9 prosent.

Merck var dagens taper etter en nedgang på 0,9 prosent.

Kjente selskaper som Walmart og Microsoft steg henholdsvis 0,4 og 1,4prosent.

Aksje falt etter resultatkollaps

S&P 500 endte opp 1,67 prosent til 2.971,6. Det vil si at indeksen har falt 8,0 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble MGM Resorts International, som klatret 8,8 prosent.

På motsatt side var Bectson Dickinson øverst på taperlisten etter et fall på 7,7 prosent.

Inne på taperlisten var også Royal Caribbean Cruises, som falt 3,5 prosent. Selskapet kom ut med tall for 1. kvartal onsdag.

Cruisegiganten fikk et negativt resultat per aksje på 6,91 dollar, mot 1,19 dollar i pluss året før. Som et resultat av coronakrisen, vil selskapet kutte investeringene med 4,4 milliarder totalt for 2020 og 2021.

Selv om bookingene for 2020 falt drastisk, har bookinger i 2021 ligget på tilsvarende nivå. Imidlertid er prisene på bestilte reiser noe høyere enn i fjor.

Ny all-time high

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 2,08 prosent til 9.375,8. Indeksen har dermed steget 4,5 prosent siden nyttår.

Facebook steg 6,0 prosent til 230,0 dollar, mens Apple stengte opp 1,9 prosent og Amazon steg 2,0 prosent til 2.497,9 dollar.

Noteringene i Amazon og Facebook er ny all-time high.

Netflix var ned 0,8 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 2,5 prosent.

Utviklingen i Facebook kom i kjølvannet av analytikere i JPMorgan som gjentok sin «outperform» anbefaling på Facebook-aksjen, mens kursmålet forble 245 dollar.

Facebook introduserte nylig Facebook Shops som skal la selskaper selge varene sine over Instagram og Facebook.

Tesla steg 0,9 prosent og stengte på 815,6 dollar.

Dagens vinner ble Phunware med en oppgang på 134,4 prosent.

Høyest på taperlisten var Luckin Coffee, som stupte 35,8 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 8,3 prosent til 28,0.

Gullprisen var opp 0,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.751,2 dollar.

Nordsjøoljen var opp nær 3 prosent etter ferske oljelagertall som viste at oljelagrene falt forrige uke.

3-måneders renten falt 0,2 basispunkter til 0,125 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 1,2 basispunkter til 0,172 prosent.

10-års renten falt 1,3 basispunkter til 0,683 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 0,7 basispunkter til 1,405 prosent.