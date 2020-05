Geopolitisk uro tynget Wall Street

Etter kraftig oppgang på børsene i New York onsdag, var stemningen negativ torsdag. Det skjer etter at kinesiske myndigheter har påpekt at de vil svare dersom USA innfører straffetoll på grunn av konflikten rundt coronaviruset.

USA mener at Kina gjorde for lite for å håndtere coronaviruset da det brøt ut. Torsdag kom også svake ledighetstall, «jobless claims». I forrige uke var antallet førstegangssøkende til ledighetstrygde på 2.438.000, en nedgang på 249.000 fra uken før.

Antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA, «jobless claims», var 2.438.000 i forrige uke, en nedgang på 249.000 fra tallet uken før, viser nye, sesongjusterte tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Ifølge MarketWatch var konsensus blant økonomer et antall på 2,35 millioner.

Den brede S&P 500-indeksen stengte ned 0,78 prosent til 2.948,51 poeng, mens Nasdaq falt 0,97 prosent til 9.284,88 poeng. Dow Jones falt minst og var bare ned 0,41 prosent til 24.474,12 poeng.

Svake PMI-tall

Markits foreløpige PMI-indeks for USA i mai viser at det fortsatt er kraftig tilbakegang i aktiviteten. 36,4 poeng utgjør en oppgang fra forrige måned, men er langt under nivået for det som skiller mellom avtagende og økende aktivitetsnivå, som er 50 poeng.

I april var indeksen helt nede i 27,0 poeng.

Den lille bedringen fra forrige måned forklares med at gjenåpningen av økonomien har begynt, men både i tjenestesektoren og i industrien er det stadig betydelig svakere produksjon, som følge av etterspørselssvikt.

PMI-indeksen for tjenestesektoren i mai er 36,9 poeng, opp fra 26,7 poeng i april.

PMI-indeksen for industrisektoren i mai er 39,8 poeng, opp fra 36,1 poeng i april.

Markits indeks for selve industriproduksjonen er 34,1 poeng, opp fra 28,8 poeng i april.

Giganttap

Torsdag varslet den amerikanske varehuskjempen Macy’s at det venter en skikkelig coronasmell i første kvartal. Siden Macy’s opererer med avvikende regnskapsår, går kvartalet fra februar til april.

Selskapet anslår et negativt driftsresultat på 1,1 milliarder dollar, tilsvarende 10,9 milliarder kroner. Siden midten av februar er aksjen ned mer enn 70 prosent og kursen endte faktisk opp over 5 prosent torsdag.

Elektronikkgiganten Best Buy leverte et justert resultat på 67 cent pr. aksje i kvartalet, som var bedre enn analytikernes anslag på 44 cent, skriver CNBC.

Nettoresultatet kom inn på 159 millioner dollar, som er en kraftig nedgang fra samme periode i fjor da resultatet var på 265 millioner dollar.