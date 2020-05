Børsene faller i Asia

I Japan faller Nikkei 0,75 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,83 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,31 prosent, og CSI 300 faller tilbake 1,59 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned hele 4,61 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 1,51 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,71 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 1,99 prosent.

Tar grep

Årsaken til at Hang Seng faller så kraftig, er ifølge CNBC rapporter om at Kina nå planlegger nasjonale sikkerhetslover for Hongkong. Det fører til bekymring om at Beijing vil få mer kontroll.

Det var i fjor mye uro i Hongkong, som følge av prodemokratiske protester som med jevne mellomrom utartet seg voldelig.

Detaljer fra lovutkastet ble lagt frem under Kinas årlige Folkekongress som startet fredag. Loven skal angivelig blant annet forby løsrivelse, utenlandsk innblanding og terrorisme.

– Med Hong Kong Security Bill på dagsorden under Folkekongressen, fremkaller det uten tvil usikkerhet i markedene etter hvert som risikoen for en konflikt mellom USA og Kina, samt nye Hongkong-protester, vokser, skriver analytikere i Mizuho Bank i en rapport, ifølge CNBC.

Vasu Menon i OCBC Bank er imidlertid ikke så bekymret for at dette skal påvirke de globale markedene.

– Foreløpig kupper det overskriftene, men vi har sett dette før, og selv om det kan påvirke Hongkong-markedet, er jeg ikke så sikker på at det vil smitte over på resten av Asia og verden, med mindre resultatet har betydelig økonomisk innvirkning, slik som covid-19 har, sier han til CNBC.