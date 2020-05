Sisseners favorittaksje smalt ned

Forsikringsgiganten Prudential var selskapet som falt mest på den brede, europeiske Stoxx 600-indeksen på fredag. Aksjekursen falt rundt 7 prosent. IAG og TGS-Nopec var på plass nummer to og tre på taperlisten.

Kursfallet i aksjer som Prudential og HSBC på fredag ble trigget av nyheten om at Kina vil feste grepet om Hong Kong ved å innføre en ny nasjonal sikkerhetslov for regionen. Børsene i Asia var kraftig ned på fredag, og de europeiske børsene åpnet også kraftig ned. Nedturen ble derimot mildere ut over dagen, og klokken 14:00 var hele børsfallet hentet inn.

Ifølge april-rapporten til Sissener Canopus var Prudential den største utenlandske long-posisjonen, og utgjorde 6,8 prosent av fondet. Med fredagens kursfall, er aksjekursen ned rundt 28 prosent hittil i år.

Blant aksjene som steg mest i Stoxx 600-indeksen på fredag var ABN Amro og Bank of Ireland, som var opp henholdsvis rundt 5 og 6 prosent.