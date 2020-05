Kongsberg Automotive halvert på Oslo Børs

Oslo Børs endte uken i rødt.

Da børsen stengte fredag stod hovedindeksen i 776,65 poeng, ned 1,61 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5,2 milliarder kroner.

Oljeprisen tynger

Brent-oljen stod da børsen stengte ned 4,6 prosent til 34,24 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 4,4 prosent til 32,42 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Spenningen mellom Kina og USA så ut til å øke etter at det fredag ble kjent at kinesiske myndigheter planlegger nasjonale sikkerhetslover for Hongkong. Loven skal blant annet forby løsrivelse, utenlandsk innblanding og terrorisme.

Trump sier at USA vil reagere «veldig sterkt» på avgjørelsen, uten å gi noen flere detaljer.

Kina slo også fast under den årlige Folkekongressen at de ikke vil sette mål om økonomisk vekst i 2020.

Markedsstrateg i AxiCorp, Stephen Innes, mener ifølge nyhetsbyrået at å droppe vekstmålet kan tolkes som at man vil fokusere mindre på infrastrukturinvesteringer og kan sees på som negativt for olje.

Den fallende oljeprisen fikk konsekvenser for oljeaksjene på børs. Equinor falt 2,8 prosent til 146,05 kroner, mens Aker BP endte ned 1,9 prosent til 167,35 kroner.

Halvert

Kongsberg Automotive raste fredag og endte med å halveres i verdi. Aksjen endte ned 51 prosent til 0,72 kroner. Siden nyttår har aksjen falt 88,2 prosent.

Onsdag kveld meldte selskapet at de må nedskrive aksjekapitalen med 80 prosent, og dumper aksjekursen fra 1,50 til 10 øre for å få på plass én milliard kroner i ny kapital.

Bildelsprodusenten er helt avhengig av pengene for å stå imot inntektsbortfallet som følge av coronaviruset.

Vinnerne

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling klatret 17,9 prosent til 7 kroner. Aksjen er imidlertid hittil i år ned over 90 prosent på Oslo Børs.

Torsdag ettermiddag ble det bekreftet at kriseemisjonen på 30 millioner dollar er gjennomført.

Borr Drillings mål er å forbedre likviditeten med 315 millioner dollar til begynnelsen av 2022, og senke cash breakeven-raten til 20 dollar pr. dag til slutten av 2021. Dette tallet er basert på at bare 12 av 23 leverte rigger er i drift.

Også kriserammede Norwegian steg markant fredag, og endte opp 13,5 prosent til 2,95 kroner.

Flyselskapet bekreftet onsdag morgen at restruktureringsplanen er fullført, men Norwegian-sjef Jacob Schram advarte samtidig mot tøffe tider videre.

Lavo.TV økte markant fredag og endte som dagens vinner. Aksjen var opp 58,5 prosent til 0,08 kroner.