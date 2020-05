– Det kommer til å bli en splittet verden

Økonomen Nouriel Roubini, også kjent som Dr. Doom etter at han forutså finanskrisen i 2008, advarer om at virkningen av coronaviruset vil vare i mange år fremover – også etter at selve viruset er borte.

Roubini mener det vil bli et enda større skille mellom USA og Kina enn det vi ser i dag.

To kamphaner

Økonomen spår at de asiatiske landene vil måtte velge mellom de to supermaktene.

– Hver av dem kommer til å si: Enten er du med oss, eller så er du mot oss. Enten vil du bruke mine systemer for kunstig intelligens, min 5G, min teknologi, mine roboter. Ellers vil du bruke min rivals, sier Roubini i et intervju med BBC, og legger til:

– Det kommer til å bli en mer splittet verden.

Vanskelig gjenåpning

I BBC-intervjuet advarer Roubini om en enestående resesjon og forutsier en U-formet utvikling videre – kanskje til og med en L-formet utvikling.

Utfordringen ligger i gjenåpningen av samfunnet.

– Du kan åpne butikkene igjen, men spørsmålet er om de noensinne vil komme tilbake igjen. De fleste shoppingsentrene i Kina er fremdeles tomme. Halvparten av flyene er ikke til stede. Tyske butikker har også åpnet, men hvem vil egentlig shoppe?, spurte Roubini retorisk.

Roubini mener at enkelte jobber simpelthen ikke vil komme tilbake når viruset har blitt bekjempet.

– Selv om økonomien kommer seg tilbake i løpet av året, vil det være et «anemisk» (blodfattig journ.anm.) samfunn vi kommer tilbake til.