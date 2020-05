Blandet på børsene i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina er derimot ned 0,03 prosent, og CSI 330 faller 0,12 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 1,00 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,95 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 1,59 prosent.

Ny lov

Kinas planer om nye nasjonale sikkerhetslover for Hongkong fortsetter å tynge børsene i de to landene. Forslaget skaper bekymring om at Beijing vil få mer kontroll over landet.

Det var i fjor mye uro i Hongkong, som følge av prodemokratiske protester som med jevne mellomrom utartet seg voldelig.

Detaljer fra lovutkastet ble lagt frem under Kinas årlige Folkekongress som startet fredag. Loven skal angivelig blant annet forby løsrivelse, utenlandsk innblanding og terrorisme.

Forslaget øker spenningen mellom Kina og USA, og ble allerede fredag kritisert av Det hvite hus.