Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 784,08, opp 0,95 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 491 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,31 prosent til 35,24 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,66 prosent til 33,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 34,24 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokus er fortsatt på spenningene mellom USA og Kina, etter at det fredag ble kjent at kinesiske myndigheter vil innføre nye sikkerhetslover i Hongkong.

– Sikkerhetslovene gir en stor grad av risikopremie knyttet til handelskrigen, sier sjefsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Global oljeetterspørsel er ifølge nyhetsbyrået fortsatt ventet å falle mer enn ti prosent i 2020 på grunn av pandemien, og enhver eskalering av konflikten mellom USA og Kina kan utgjøre store forskjeller.

– Det går ikke at verdens to største økonomier potensielt avslutter den økonomiske harmonien som har vært, samtidig som investorene forventer at oljemarkedet skal fortsette veien mot balansering, sier analytiker Edward Moya i OANDA, ifølge TDN Direkt.

Equinor er opp 1,30 prosent til 147,95 kroner, mens Aker BP stiger 0,48 prosent til 168,15 kroner.

Nedturen fortsetter

Kongsberg Automotive raste fredag og endte med å halveres i verdi. Mandag fortsetter aksjen ned ytterligere 4,16 prosent til 0,69 kroner, og er foreløpig i dag den fjerde mest omsatte på Oslo Børs.

Onsdag kveld meldte selskapet at de må nedskrive aksjekapitalen med 80 prosent, og dumper aksjekursen fra 1,50 til 10 øre for å få på plass én milliard kroner i ny kapital.

Bildelsprodusenten er helt avhengig av pengene for å stå imot inntektsbortfallet som følge av coronaviruset.

Opp

Norwegian, som fredag endte opp hele 13,5 prosent, fortsetter oppturen. Mandag morgen klatrer aksjen 9,08 prosent til 3,22 kroner.

Kongsberg Gruppen meldte i morges at de har signert en kontrakt om levering av fjernstyrte våpenstasjoner til den kanadiske hæren. Nyheten sender aksjen opp 5,39 prosent til 144,80 kroner.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Tankers stiger 8,47 prosent til 0,96 kroner. Selskapet sendte i morges ut en innkalling til ekstraordinær generalforsamling med to utbytteforslag på agendaen.

Aksjen som stiger mest mandag morgen er Thin Film Electronics, med en oppgang på 35,31 prosent til 0,88 kroner.

Selskapet la i forrige uke frem sine førstekvartalstall, hvor de fortsatte å tape penger etter et blodrødt 2019. Thin Film meldte også at de vurderer konkurs om de ikke får ytterligere investeringsforpliktelser innen juli 2020.