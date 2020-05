Børsene i Asia stiger

(Saken oppdateres)

I Japan stiger Nikkei 2,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,13 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,71 prosent, og CSI 300 styrkes 0,78 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,87 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,61 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 2,41 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 1,38 prosent.

Vaksinehåp

Ifølge CNBC hoppet børsene etter at det amerikanske biotekselskapet Novavax mandag kunngjorde at de nå for første gang skal teste ut sin eksperimentelle coronavaksine på pasienter.

Selskapet uttalte at de i juli venter de første resultatene på sikkerhet og immunrespons.

Nyheten kommer bare en drøy uke etter at Moderna også kunne dele oppløftende vaksinenyheter.

Wall Street var mandag stengt som følge av Memorial Day.

Et skifte

Markedsstrateg i JPMorgen Asset Management, Kerry Craig, mener ifølge CNBC at markedets fokus nå er skiftet mot den politiske risikoen. Han påpeker at forbrukerundersøkelser og økonomiske data nå viser at april var lavpunktet.

– Vi ser nå at markedene begynner å komme seg, se lyset i enden av tunnelen, og deretter tenke på bedre utsikter for markedene, sier markedsstrategen.