Oslo Børs åpner opp

(Saken oppdateres)

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter 24 minutters handel står hovedindeksen i 796,22, opp 0,39 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 690 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 2,03 prosent til 36,25 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,22 prosent til 34,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 35,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Generalsekretæren i Opec Mohammed Barkindo sier tirsdag ifølge TDN Direkt at Opec følger etterspørselssiden tett, og at innhentingen i kinesisk raffinerikapasitet har vært spesielt sterk.

Han oppfordrer imidlertid Opec-pluss landene til å fortsatt holde produksjonsnivåene under nåværende avtale, til tross for økt etterspørsel.

WoodMackenzie skriver ifølge nyhetsbyrået i en oppdatering at oljeetterspørselen i Kina ventes å stige 16,3 prosent til 13 millioner fat pr. dag i andre kvartal.

Ellers er markedet støttet av lavere produksjon i USA. Risikoen i markedet ligger ifølge TDN Direkt nå på forholdet mellom USA og Kina.

Equinor stiger 0,17 prosent til 150,05 kroner, mens Aker BP er opp 1,01 prosent til 169,70 kroner.

Opptur

Hofseth BioCare kunne i morges melde at de nå har startet protokollutvikling for en fase 2-studie. Selskapet vil teste laksoljekapsler som behandling for pasienter med akutt lungesviktsyndrom som følge av covid-19.

Aksjen stiger hele 22,16 prosent til 10,75 kroner.

Også Norwegian stiger kraftig, og er nå opp 28,97 prosent til 4,64 kroner som dagens tredje mest omsatte aksje. Mandag klatrer flyselskapet 22 prosent på Oslo Børs.

Biotec Pharmacon stiger ytterligere 7,96 prosent til 36,60 kroner, etter gårsdagens oppgang på 18,5 prosent.

BW Offshore styrkes tirsdag 0,71 prosent til 36,90 kroner. Selskapet la i morges frem sine førstekvartalstall, som var sterkt preget av nedskrivninger.

Også BW LPG har presentert sine kvartalstall, og kunne melde om nesten tre ganger så høye rater. Aksjen faller imidlertid 3,94 prosent til 32,16 kroner.

Rødt

Øverst på volumlisten troner Crayon med et fall på 3,21 prosent til 66,40 kroner.

Selskapet meldte sent mandag kveld at de nå har hentet 300 millioner kroner i en rettet emisjon med en kurs på 65 kroner.

Dessuten har Karbon Invest, et selskap som eies av Crayon-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen, solgt alle de 3 millioner aksjene som selskapet vurderte å kvitte seg med i forbindelse med Crayons emisjon.

Dagens foreløpig største taper er Nordic Nanovector, som faller 14,89 prosent til 20,00 kroner. Selskapet la i morges frem sine tall for første kvartal.