Turismebonanza i aksjemarkedet

Alt av fly, flyplasser og reiselivselskaper fløy høyt på de europeiske børsene på tirsdag. Vinnerlisten på den brede, europeiske indeksen Stoxx 600 var full av disse selskapene. TUI-aksjen steg rundt 22 prosent, mens flykonsernet IAG var opp rundt 20 prosent.

Easyjet-aksjen var opp 17 prosent. Air France og Carnival var opp rundt 11 prosent.De fleste av disse aksjene er fortsatt på et lavt nivå, men tirsdagens rekyl var uansett sterk. Rekylen ble trigget av nyheten om at Tyskland planlegger å åpne landets grenser for turisme mot 31 europeiske land fra og med 15. juni.

Ellers var det en bred oppgang i de europeiske aksjemarkedene. Frankfurt-børsen var opp rundt 0,6 prosent, mens London- og Paris-børsen steg rundt 1,0 prosent.

Ifølge CNBC ble investorer oppmuntret av at det amerikanske biotekselskapet Novavax har begynt med testing av en vaksine mot coronaviruset. Foreløpig er det Moderna som har kommet lengst i dette vaksineracet.