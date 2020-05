Danske Banks tredelte kronecase

Den norske kronen lå tirsdag ettermiddag på 9,92 mot dollar, og er dermed fortsatt ved det sterkeste nivået siden før Norge stengte ned 12. mars. Den lå på 10,88 mot euro. Det samme bildet var gjeldende i den valutakrossen: små endringer de aller seneste dagene, men på randen av et mulig rykk til et sterkere territorium.

Nå var Norge langt fra det eneste landet om stengte ned. Men siden kronen regnes som en risk on-valuta, var det symptomatisk at kronen svekket seg mot euro og dollar da, og at den styrker seg nå som ting ser lysere ut.

Kronen vil av samme årsaker være følsom for nye smittebølger. Men den risikofaktoren er ikke hele bildet. Senioranalytiker Kristoffer Kjær Lomholt i Danske Bank Markets ser tre argumenter for at kronen skal fortsette å styrke seg:

Norges Banks kronekjøp ligger an til å bli større eller å vare lenger.

Utlendinger har først nylig blitt nettokjøpere av NOK. Det gir et posisjonscase for den norske kronen, og dessuten tror Kjær Lomholt at økt etterspørsel etter råvarer i forbindelse med gjenåpningen er psykologisk viktig for utenlandske investorer.

Kredittkortdata tilsier at norsk makro ser relativt sterk ut nå.

Danske Bank gikk long NOK mot EUR ved kurs 11,89 og har 10,50 som mykt kursmål.