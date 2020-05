Pen oppgang på Oslo Børs - rally i flere aksjer

Oslo Børs la på seg 1,48 prosent til 804,86 poeng. Hovedindeksen er over 800 poeng for første gang siden 6. mars.

Det ble omsatt aksjer for 6,1 milliarder kroner. DNB steg blant annet 5,49 prosent til 128,85 kroner.

– Det ser veldig bra ut på børsene nå. Det ser ut som at markedene trekker litt på skuldrene av spenningene mellom USA og Kina. Det virker til at det som styrer markedene nå, er om økonomiene kan åpne opp uten at det blir virusspredning. Så langt ser det slik ut. Jeg tror vi kan se fortsatt positiv utvikling, sa Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea, på Finansavisen TV i morgensendingen.

Vinnere

Brentoljen var ved børsens stengetid opp 0,79 prosent til 35,83 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 35,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. WTI-oljen gikk opp 1 prosent til 34,03 dollar fatet.

Oljeetterspørselen vil ikke nå toppen på flere år ennå, mener sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil be Stortingets presidentskap om å få gi en muntlig redegjørelse om Equinors virksomhet i USA. Equinor-aksjen falt 0,65 prosent til 149 kroner, mens Aker BP endte opp 1,22 prosent til 170,05 kroner.

Norwegian var den store vinneraksjen med en oppgang på 24,31 prosent til 4,47 kroner. Det skjer etter at flere land har lagt frem planer for å tillate noe turisme. Og SAS steg gode 15,71 prosent til 11,05 kroner.

Nekkar og Syncrolift er tildelt kontrakter verdt 390 millioner. Ordrereserven til Nekkar utvides dermed til rekordnivå på 1,1 milliarder kroner. Nekkar-aksjen ble løftet 5,07 prosent til 3,94 kroner.

XXL børsmeldte at salgsituasjonen har normalisert seg i løpet av april, og at markedssituasjonen har bedret seg. Derfor kaller selskapet tilbake alle ansatte, rundt 1.000, som har vært permittert fra 1. juni i Norge. Aksjen klatret 11,96 prosent til 14,60 kroner.

Tapere

Nordic Nanovectors driftsresultatet i første kvartal falt til minus 125,9 millioner kroner mot 89,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Aksjen endte ned 12 prosent til 20,68 kroner.

5th Planet Games har steget stort dette året, men ble tirsdag justert ned med 13,65 prosent til 1,15 kroner.

Av tungvektere gikk Mowi ned 0,29 prosent til 186,15 kroner.