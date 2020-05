Bred oppgang på Wall Street – reiseliv viste styrke

Mandag var Wall Street stengt på grunn av Memorial Day. Børsene steg på ukens første handelsdag, der utviklingen kom i kjølvannet av nye makrotall.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks gikk ned med 16,74 poeng i april, fra reviderte minus 4,97 måneden før, ifølge Direkt Makro. Indeksen viser et snitt av 85 indikatorer, og skal gi en helhetlige illustrasjon av den økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset.

I USA steg boligprisene med marginale 0,1 prosent i mars mot måneden før. Salg av nye boliger gikk opp med 0,6 prosent, mens det var ventet at det skulle falle med 21,9 prosent.

På årsbasis steg boligprisene 3,9 prosent i storbyområder. Det var ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 3,4 prosent.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 2,52 prosent til 24.995,1 og er med det ned 12,5 prosent i år.

24 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Goldman Sachs var dagens vinner med en oppgang på 9,0 prosent.

Inne på vinnerlisten var også JPMorgan etter at aksjen steg 7,1 prosent. Oppgangen kom etter at konsernsjefen i selskapet, Jamie Dimon, kom med gode ord om eget selskap.

– Jeg gir gode odds for oppgang i aksjekursen. Myndighetene har vært raske og bidratt effektivt. Forhåpentligvis kan vi holde de mindre selskapene flytende lenge nok til å komme seg gjennom krisen, sa Dimon til CNBC.

Microsoft var dagens taper etter en nedgang på 1,1 prosent.

Kjente selskaper som Walt Disney og Coca-Cola steg henholdsvis 2,5 og 2,4 prosent.

Reiseliv ble dagens vinner

S&P 500 endte opp 1,23 prosent til 2.991,8. Det vil si at indeksen har falt 7,4 prosent hittil i år. I løpet av handelsdagen passerte indeksen 3.000. Sist gang indeksen var over 3.000, var 5. mars.

Dagens vinner ble Alliance Data Systems, som klatret 17,5 prosent.

På motsatt side var Take-Two Interactive Software øverst på taperlisten etter et fall på 7,3 prosent.

Selv om det ikke kom noen spesfikke nyheter tirsdag, steg samtlige reiseliv-selskaper. For eksempel var cruiseselskapet Norwegian Cruise Line Holdings opp 15,3 prosent, mens flyselskapet United Airlines Holding steg 16,3 prosent.

Inne på listen over de ti selskapene som steg mest innenfor S&P 500-indeksen, var det fem flyselskaper.

De siste tre dagene har vekstfaktoren i nye smittetilfeller av coronaviruset vært under én, ifølge Worldometers. Det indikerer at nye smittetilfeller kan falle fremover.

Vil gjenåpne butikker

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,17 prosent til 9.340,2. Indeksen har dermed steget 4,1 prosent siden nyttår.

Facebook falt 1,2 prosent, mens Apple stengte ned 0,7 prosent og Amazon falt 0,6 prosent.

Netflix var ned 3,4 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,6 prosent.

Nedgangen i Apple kom til tross for at selskapet kunngjorde at de vil gjenåpne omtrent 100 butikker i USA denne uken.

«Denne uken vil vi gå tilbake til å betjene kunder på mange amerikanske steder. For å bevare kundenes sikkerhet, vil de fleste butikkene kun tilby tjenester over desken, der vi håndterer pick-up ved bestillinger på internett» sa en representant fra Apple i en uttalelse ifølge CNBC.

Tesla steg 0,2 prosent og stengte på 818,9 dollar.

Dagens vinner ble MMTec etter en oppgang på 86,4 prosent.

Høyest på taperlisten var BioLine RX, som stupte 31,0 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 1,2 prosent til 28,5.

Gullprisen var ned 1,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.703,8 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,3 prosent etter at sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Faith Birol, sa han tro på rekyl i oljeetterspørselen.

3-måneders renten steg 0,7 basispunkter til 0,123 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,4 basispunkter til 0,178 prosent.

10-års renten steg 2,2 basispunkter til 0,683 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 5,7 basispunkter til 1,431 prosent.