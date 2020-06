En av onsdagens vinneraksjer har doblet seg på en måned

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,17 prosent før den sluttet på 806,20 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 7,2 milliarder kroner.

«Utsikter til en raskere åpning av økonomiene flere steder i verden sammen med rekordlave renter gjør at investorene trekkes tilbake til aksjer til tross for at mange bedrifter sliter og at vi nok vil se mange flere konkurser før dette er over», skriver Nordea Markets i en rapport.

Olje

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 34,85 dollar, ned 3,25 prosent.

Analytikere peker ifølge TDN Direkt på bekymringer for at innhentingen i etterspørselen etter coronarelaterte nedstengninger vil ta lengre tid enn ventet.

Equinor la på seg 1,2 prosent og sluttet på 150,80 kroner mens Aker BP klatret 1,4 prosent til 172,35 kroner.

XXL

Tirsdag meldte XXL at salgssituasjonen har normalisert seg i løpet av april, og selskapet har derfor tilbakekalt de cirka 1.000 ansatte som har vært permittert i Norge. Nyheten bidro til at aksjen la på seg 12 prosent i løpet av tirsdagen og onsdag klatret den ytterligere 7,5 prosent til 15,70 kroner.

Det betyr at aksjen har doblet seg i verdi i løpet av den siste måneden.

Pexip Holding

Børsnykommeren Pexip Holding la frem sine kvartalstall onsdag, noe som sendte aksjen ned 15,5 prosent til 87 kroner.

I første kvartal 2020 omsatte selskapet for 150,1 millioner kroner, opp fra 89,9 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt endte på 49,9 millioner kroner, mot 6,7 millioner kroner for et år siden.

– Topplinjeveksten i første kvartal var allerede kjent og selskapet gjentar 2025-ambisjonene, sier forvalter Fredrik Thoresen i Storebrand til TDN Direkt, og legger til at det er naturlig at effekten av hjemmekontor-rushet avtar noe i andre kvartal.

Norwegian

Norwegian har steget markant de siste dagene etter at stadig flere land har lagt frem planer om å tillate noe turisme i sommer. Tirsdag hoppet aksjen hele 24,3 prosent mens den falt 9,3 prosent til 4,06 kroner onsdag.