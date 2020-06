Bred oppgang på Wall Street

Wall Street jubler etter økonomien i USA sakte men sikkert viser tegn til å gjenåpne. Likevel er utsikten for tidspunkt før økonomien begynner å ta fart, svært usikker, viser en undersøkelse fra USAs sentralbank.

– Selv om mange hadde gitt uttrykk for håp om at aktiviteten som helhet skulle ta seg opp igjen når næringslivet gjenåpnet, forblir synet på tiden som kommer, svært usikkert, og flesteparten av respondentene er pessimistisk med tanke på takten i aktivitetsoppgangen, heter det i en uttalelse fra sentralbanken onsdag ettermiddag.

Undersøkelsen viser at den økonomiske aktiviteten i USA har fortsatt å falle kraftig de siste ukene. Bilsalget har rast og leieboere er ute av stand til å betale husleie, skriver NTB.

Også det amerikanske aksjemarkedet har vært hardt preget, men etter oppturen på børsen de siste ukene har flere av indeksene begynt å spise opp mye av tapene.

Industriindeksen Dow Jones har falt mest, og er over 12 prosent ned siden nyåret. Breddeindeksen S&P 500 har hatt en litt mildere nedgang og er nå bare 7,4 prosent ned siden årsskiftet. Teknologitunge Nasdaq har imidlertid trosset oddsene og er over 4 prosent opp i løpet av samme periode. Flere av selskapene som er notert på Nasdaq-indeksen har nemlig notert nye rekordnivåer siden coronakrisen. Både Facebook og Amazon hadde nye toppnoteringer forrige uke.

Dow Jones steg 2,21 prosent til 25.548,27.

25 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Dagens vinnere var de amerikanske storbankene, der American Express, Goldman Sachs og JP Morgan Chase steg henholdsvis 7,33, 6,94 og 5,79 prosent.

Like etter fulgte industriselskapet Caterpillar og sportskjeden Nike som steg 3,99 og 3,28 prosent.

Dagens taper ble detaljistkjeden Walmart som falt 1,07 prosent.

Nasdaq steg 0,77 prosent til 9.412,36.

Amazon falt 0,47 prosent, mens Facebook falt 1,32 prosent. Begge FAANG-selskapene noterte nye rekordnivåer forrige uke.

Tesla-aksjen holdt seg relativt stabil, og endte dagen opp 0,17 prosent.

Netflix og Zoom, som er selskaper som har tjent godt på at folk har vært hjemmeværende, falt mye i verdi i går etter at flere investorer trakk seg ut for å sikre gevinst. I dag opplever Netflix imidlertid en liten rekyleffekt og steg 1,23 prosent på børs, mens videokonferanseselskapet Zoom falt ytterligere 1,24 prosent siden i går.

Apple steg marginalt og stengte opp 0,44 prosent.

S&P 500 steg 1,48 prosent til 3.036,13.

Blant vinnerne var klesgigantene Gap og Nordstrom som steg 12,90 og 13,68 prosent.

Også cruiserederiene presterte sterkt på børsen i dag. Royal Carribean Cruises gjorde det best og steg 9,62 prosent, mens Norwegian Cruise Line Holding steg 9,08 prosent.

Blant taperne var Twitter som falt 2,81 prosent. Aksjen falt etter at Trump truet med å stenge sosiale medier etter at teknologiselskapet har begynt å faktasjekke det den amerikanske presidenten publiserer på nettplattformen.

Optimistene tror at breddeindeksen vil fortsette å stige, og få ny rekordnotering allerede i august, skriver Marketwatch.

«Vi hever nå kursnivået på S&P 500 til 3.250 innen 30. august», sier en analytiker til det amerikanske nyhetsbyrået.

VIX, eller fryktindeksen, falt 1,18 prosent til 27,68.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 3,87 prosent til 34,77 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 4,40 prosent til 32,84 dollar per fat.

De lange rentene steg mandag. 10-åringen steg 8 basispunkter til -0,412 prosent, mens 30-åringen holdt seg på 1,45.

Gullprisen er ned 0,07 prosent og handles til 1.727,00 dollar per unse.