Stortank i siget på flat Oslo Børs

Etter markant oppgang de første minuttene, har stemningen på Oslo Børs dabbet av utover dagen. Hovedindeksen står i skrivende stund i 803,85, ned 0,3 prosent så langt i dagens handel.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 3.109 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser er stort sett opp, eksempelvis stiger tyske DAX 0,5 prosent.

Førhandelen i USA peker mot at Wall Street fortsetter oppgangen fra åpning torsdag etter en sterk uke hittil.

Oljeprisene under press

Oljeprisene trekker nedover torsdag.

Brent-oljen faller 1,4 prosent til 34,26 dollar, som er ned fra 34,85 dollar fatet ved stengetid i Oslo i går. WTI-oljen faller 1,7 prosent til 32,24 dollar fatet.

Det som legger press på oljeprisene er tallene fra American Petroleum Institute (API), som viste en overraskende høy lagerbygging i USA i forrige uke. I tillegg begynner markedet nå å tvile på Russlands etterlevelse av kuttavtalen.

– Som vanlig i forkant av et OPEC-møte er fokuset rettet mot Russlands engasjement, sier en analytiker til Reuters.

Lagertallene fra USAs energimyndigheter etter stengetid på Oslo Børs torsdag.

På Oslo Børs faller Equinor 1,7 prosent til 148,20 kroner, Aker BP 2,8 prosent til 167,60 kroner og DNO 0,3 prosent til 5,19 kroner.

Pareto utløser solnedgang

Resultatsesongen går mot slutten, men fortsetter å prege bildet.

Vi merker oss først og fremst Norwegian, som faller 5,8 prosent til 3,82 kroner etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport. Ikke overraskende renner pengene ut av flyselskapet.

Også SAS kunne i morges melde om milliardtap , men har nå som mål å presentere en plan for markedet i juni. Aksjen er ned 12,4 prosent til 9,89 kroner, og topper dermed taperlisten.

Blant dagens mest omsatte faller Scatec Solar 5,3 prosent til 160,90 kroner etter at Pareto har tatt opp dekning med en salgsanbefaling.

BW Offshore fortsetter nedturen i kjølvannet av kvartalstallene tidligere denne uken, og faller nye 6,3 prosent til 34,38 kroner.

DNB faller 0,2 prosent til 132,25 kroner, mens Nel trekker ned 0,8 prosent til 14,51 kroner.

Kraftig comeback i tank

På den positive siden er stortank i siget. Frontline stiger 3,0 prosent til 88,90 kroner, mens Hunter Group legger på seg 4,2 prosent til 3,75 kroner etter kvartalstall.

Ifølge Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer har markedet snudd kraftig opp denne uken.

– Global oljeetterspørsel er i rask bedring etter coronakollapsen i mars og april. Når oljeproduksjonen nå reduseres, spesielt fra Midtøsten, må Kina og andre importland i Asia se seg om etter andre leverandører. Det har satt press oppover på markedet i Atlanterhavet, som er en vesentlig lengre reise enn fra Midtøsten, sier han til TDN Direkt.

Blant andre positive tungvektere finner vi Orkla på pluss 3,8 prosent til 86,20 kroner, mens Storebrand er opp 1,5 prosent til 51,42 kroner.

Subsea 7 stiger 5,7 prosent til 58,24 kroner etter å ha varslet kostnadskutt som blant annet omfatter reduksjon av arbeidsstyrken med 3.000 av dagens 12.000 ansatte.

Opp og ned for Gjelsten

På noen hendelsesrike timer for Bjørn Rune Gjelsten finner vi Ultimovacs høyt på vinnerlisten etter emisjon og ikke minst meldingen om at biotek-selskapet har inngått et samarbeid med et big pharma-selskap og en europeisk studiegruppe for å evaluere deres universelle kreftvaksine.

Aksjen stiger torsdag 13,1 prosent til 44 kroner.

Gjelsten Holding eier etter transaksjonen 19,3 prosent av aksjene i selskapet.

Gjelsten har vært på farten også i Kid, der han har solgt over 12 prosent av aksjene med rabatt. Aksjen faller 9,6 prosent (syv kroner) til 66 kroner, men 1,20 kroner av dette skyldes at den går eksklusive utbytte.

Vi må også ta med Tomra, som faller 7,0 prosent til 332,70 kroner etter at største aksjonær i selskapet har solgt seg ned.

Vinneren dobler seg

Vinnerlisten toppes av Storm Real Estate, som spretter opp 106 prosent til 3,50 kroner etter å ha meddelt markedet om en ny standstill-avtale etter stengetid i går.

Nærmest følger Siem Offshore på pluss 33,6 prosent til 93,5 øre etter enighet med europeiske og norske banker om en refinansiering. En endelig avklarer avhenger riktignok av at selskapet kommer i mål også med banker i Brasil og Canada.

Hele ti aksjer stiger tosifret så langt torsdag, deriblant AqualisBraemar som avanserer 18,1 prosent til 4,18 kroner etter kvartalstall.

På taperlisten finner vi Seadrill nærmest nevnte SAS og Kid, ned 9,5 prosent til 4,60 kroner. Navamedic faller også over ni prosent.