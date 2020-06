Alle indeksene ble røde etter Trump-nyheter

Det amerikanske aksjemarkedet var torsdag på vei mot den femte dagen på rad med kursoppgang. Indeksene snudde imidlertid rett før stengetid, etter at president Donald Trump annonserte at han vil ha en pressekonferanse angående Kina-situasjonen allerede på fredag.

Spenningen mellom stormaktene øker etter splid om situasjonen i Hongkong-regionen, der Kina har erklært økt kontroll.

Bedre jobless claims-tall

Over to millioner amerikanere søkte om arbeidsledighetstrygd for første gang (jobless claims) forrige uke, noe som betyr at nesten 41 millioner amerikanere nå er arbeidsløse. Dette er likevel første gangen vi ikke har sett en økning i jobless claims siden coronakrisen inntraff, noe som tyder på at økonomien er i ferd med å gjenåpnes.

«Aksjemarkedet tror gjenåpningen av økonomien vil være så rask som mulig. Det ser absolutt ut som at aksjemarkedet har priset inn en rask og styrket gjenåpning» sier Jared Kizer i Buckingham Wealth Partners om det siste kursrallyet.

Over 37 prosent fra bunnivået

S&P 500 har hatt det lengste kursrallyet siden tidlig februar og har nå klatret over 37 prosent fra bunnivået i mars.

Tradisjon tro var det teknologiaksjene som dro mye av kursoppgangen, selv om Twitter-aksjen reagerte negativt på de siste nyhetene fra den amerikanske presidenten Donald Trump som har truet med å regulere sosiale medier.

Dow Jones falt 0,52 prosent til 25.414,16.

17 av 30 aksjene i indeksen steg.

Legemiddelindustrien bidro til brorparten av veksten i industriindeksen torsdag.

Dagens vinner ble legemiddelfirmaet Pfizer, som klatret 2,06 prosent etter å ha annonsert en ny samarbeidsavtale med vitenskapsselskapet Corning.

Farmasiselskapet Merck and Co. fulgte like etter og klatret 2,10 prosent.

Også brusprodusenten Coca Cola skilte seg positivt ut og steg 1,04 prosent.

Bankaksjene, som ble gårsdagens vinnere, falt imidlertid tilbake igjen og endte dagen med noen av de største tapene.

Goldman Sachs falt 4,00 prosent, mens American Express 3,09 prosent. USAs største bank, JP Morgan Chase, holdt seg mer stabil og endte dagen ned 1,45 prosent.

Underholdningsselskapet Disney falt over 3 prosent etter at flere analytikere mener at aksjen har hatt en overdreven oppgang i det siste.

Nasdaq falt 0,46 prosent til 9.368,99.

Teknologitunge Nasdaq ble også styrket av helsesektoren torsdag.

ARCA Biopharma ble dagens vinner og steg over 420 prosent etter at selskapet annonserte at det vil teste en behandling for covid-19.

Aksjer til sosiale plattformer, slik som Facebook og Twitter, falt etter at Donald Trump truet med å innføre strenge reguleringer i bransjen, som han mener undergraver Det republikanske parti.

Facebook falt 1,61 prosent, mens Twitter falt hele 4,43 prosent.

Apple holdt seg flat og steg 0,04 prosent mens Tesla falt 1,76 prosent.

S&P 500 falt 0,21 prosent til 3.029,73.

Dagens vinner ble butikkjeden Dollar Tree, etter å ha presentert bedre tall enn forventet for første kvartal. Aksjen var over 10 prosent opp ved stengetid.

S&P 500 ble også styrket av helsesektoren der farmasiselskapet Alexion Pharmaceuticals var dagens nest sterkeste aksje med en oppgang på over 8 prosent.

Datamaskinprodusenten HP var dagens taper og falt over 11 prosent. Høyt på taperlisten finner en også klesgiganten Gap, som var blant gårsdagens beste aksjer på indeksen.

American Airlines falt 7,89 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg hele 3,51 prosent til 28,59.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,83 prosent og handles til 35,03 dollar per fat, mens den amerikansk lettolje var opp 1,80 prosent til 33,40 dollar fatet.

Den amerikanske ti-årsrenten steg 15 basispunkter og er nå 0,692 prosent.

Gullprisen steg 0,2 prosent til 1.730 dollar.