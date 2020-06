Nervøst og rødt på Asia-børsene

Stemningen er nervøs på Asia-børsene fredag. Investorene avventer USA og president Donald Trumps reaksjon på at Kina har godkjent den kontroversielle sikkerhetsloven for Hongkong.

Flere medier skriver at Trump vil avholde en pressekonferanse i løpet av fredagen.

– Spenningen vil ikke avta

I Hongkong faller Hang Seng 0,7 prosent. I fastlands-Kina er både large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite omtrent uendret.

I Tokyo faller Nikkei 0,5 prosent til 21.814,84, tynget av blant andre robotprodusenten Fanuc som faller over tre prosent. Den bredere Topix-indeksen er ned 0,9 prosent til 1.563,38.

Sør-Koreas Kospi-indeks går tilbake 0,3 prosent, mens Sydney-børsen faller 0,8 prosent.

«Spenningen mellom USAs og Kinas regjeringer omkring Hongkongs sikkerhetslov fortsetter å eskalere. Vi vurderer det slik at spenningen omkring Hongkong, handel, coronaviruset og Sør-Kinahavet ikke vil avta», skriver internasjonal sjeføkonom Joseph Capurso hos Commonwealth Bank of Australia ifølge CNBC i et notat.

Makroskred i Japan

I Japan har myndighetene sluppet flere makrotall fredag.

Detaljhandelen falt i april 13,7 prosent på årsbasis, mot Reuters-konsensus på 11,5 prosent nedgang. Fra mars var fallet på 9,6 prosent.

Foreløpige tall for industriproduksjonen viste et fall på 9,1 prosent fra mars til april, mot ventet en nedgang på 5,1 prosent. På årsbasis var fallet 14,4 prosent.

Konsumprisindeksen i Tokyo-området steg for øvrig 0,4 prosent på årsbasis i mai, mens kjerneinflasjonen kom inn på pluss 0,2 prosent – mot ventet minus 0,2 prosent.

Til slutt steg arbeidsledigheten i Japan fra 2,5 prosent i mars til 2,6 prosent i april. Her lå forventningene på 2,7 prosent.

