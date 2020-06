Oslo Børs i rødt fra start

Pilene peker markant nedover i tidlig handel på Oslo Børs fredag. Hovedindeksen står i 09.35-tiden i 797,25, ned 1,1 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 678 millioner kroner.

Nervøse før Trump

Investorene er nervøse for USAs respons på Kinas godkjennelse av den kontroversielle sikkerhetsloven for Hongkong, og dette tynget Asia-børsene fredag.

President Donald Trump vil holde en pressekonferanse i løpet av dagen.

«Spenningen mellom USAs og Kinas regjeringer omkring Hongkongs sikkerhetslov fortsetter å eskalere. Vi vurderer det slik at spenningen omkring Hongkong, handel, coronaviruset og Sør-Kinahavet ikke vil avta», skriver internasjonal sjeføkonom Joseph Capurso hos Commonwealth Bank of Australia ifølge CNBC i et notat.

Toneangivende Europa-børser ser også rødt. Tyske DAX er eksempelvis ned 1,1 prosent.

Futureshandelen på Wall Street peker dessuten mot et fall i fredagens åpning.

Oljeaksjer tynger

Utslagene er relativt beskjedne blant de mest omsatte, men oljeaksjene trekker ned med oljeprisen. Equinor faller 1,8 prosent til 145,25 kroner og Aker BP 1,3 prosent til 163,50 kroner.

Brent-oljen faller 0,6 prosent til 35,07 dollar fatet, mens WTI-oljen går tilbake 1,6 prosent til 33,18 dollar fatet.

– Rallyet trenger en pust i bakken. Vi har hatt fire uker med oppgang, og markedet må kjøpe seg tid for at nedstrømsprisene skal hente seg inn, sier OCBC-økonom Howie Lee til CNBC.

– Ser vi litt lenger frem, ser det positive momentumet ganske intakt ut, legger han til.

Frontline ned igjen

SAS og Norwegian fortsetter nedturen i kjølvannet av gårsdagens ikke uventede røde tall.

De to faller hhv. 3,3 prosent til 9,65 kroner og 1,8 prosent til 3,78 kroner.

Nordea Markets øyner et sterkere og mer konkurransedyktig SAS etter restruktureringen, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.

Tankaksjer var i siget i går, men i dag snur trenden ned igjen for Frontline som trekker ned 4,0 prosent til 86,40 kroner.

Blant tungvektere for øvrig merker vi oss at Norsk Hydro faller 2,2 prosent til 24,92 kroner. DNB er ned 0,5 prosent til 132,75 kroner på nest høyest volum så langt.

Mange rigger i rødt

DOFs refinansieringsløsning lar vente på seg, og det liker aksjemarkedet dårlig. Aksjen topper taperlisten så langt fredag, og er ned 8,6 prosent til 52,1 øre.

Like bak følger selskapet med John Fredriksens superrigger, Northern Ocean, som må se aksjen falle 7,9 prosent til 7,00 kroner etter dagens kvartalstall.

Flere riggaksjer ser rødt, med Seadrill og Odfjell Drilling ned hhv. 5,0 prosent til 4,50 kroner og 4,0 prosent til 10,70 kroner.

Next Biometrics faller 6,3 prosent til 2,62 kroner i kjølvannet av emisjonen i går kveld, samt et varsel om at selskapet skal hente 20 millioner kroner til i en reparasjonsemisjon.

Kriseaksje i tet igjen

Vinnerlisten toppes igjen av Storm Real Estate, som landet en ny standstill-avtale på onsdag. Aksjen stiger nye 49,5 prosent til 5,95 kroner.

Resultatsesongen avsluttes fredag, med positive utslag for både Element og Aega.

Førstnevnte, som i går varslet om salget av Mindoro Nickel for en symbolsk sum, stiger 5,3 prosent til 4,10 kroner.

Aega jakter nye investeringer etter at bare én solpark ga inntekter i første kvartal. Aksjen avanserer 3,3 prosent til 1,24 kroner på Oslo Axess.

Vi tar også med at Awilco LNG spretter opp 5,7 prosent til 1,39 kroner etter at Navig8 Topco Holding har økt til 19,63 prosent av selskapet.