Eiendomsaksje tar av på rød børs

Oslo Børs fortsetter i negativt territorium midt på dagen fredag. Hovedindeksen står ved lunsjtider i 794,23 ned 1,48 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,7 milliarder kroner.

Olje og Trump tynger

Oljeprisene er også i rødt fredag og tynger børsen merkbart.

Brent-oljen faller 0,7 prosent til 35,10 dollar fatet, mens WTI-oljen går tilbake 3 prosent til 32,63 dollar fatet.

– Rallyet trenger en pust i bakken. Vi har hatt fire uker med oppgang, og markedet må kjøpe seg tid for at nedstrømsprisene skal hente seg inn, sier OCBC-økonom Howie Lee til CNBC.

– Ser vi litt lenger frem, ser det positive momentumet ganske intakt ut, legger han til.

Equinor faller 3,3 prosent til 143,10 kroner og Aker BP 5 prosent til 157,35 kroner.

Investorene er også nervøse for USAs respons på Kinas godkjennelse av den kontroversielle sikkerhetsloven for Hongkong, og dette tynget Asia-børsene fredag.

President Donald Trump annonserte torsdag at han vil holde en pressekonferanse i løpet av fredag.

Vinnere

Vinnerlisten toppes igjen av Storm Real Estate , som landet en ny standstill-avtale på onsdag. Aksjen stiger nye 49,5 prosent til 5,95 kroner.

Selskapet er under stort press og har ved tidligere blitt spådd konkurs hvis ikke en slik avtale kom på plass.

Biotec Pharmacon er også opp 6 prosent til 31,80 kroner. Et av datterselskapene deres, ArcticZynes, skrev onsdag i en børsmelding at de nå får støtte på 1,6 millioner kroner til et prosjekt relatert til coronaviruset.

– Dette produktet treffer et spesifikt behov i det globale markedet og vil bidra til å styrke ArcticZymes konkurranseevne, sier Thomas Stien, finansiell rådgiver i Innovation Norway.

Tapere

Siem Offshore er dagens hittil største taper med et fall på 13,6 prosent il 0,95 kroner.

Selskapet kjemper en tøff kamp for å finne løsninger som gjør at de kan overleve med milliardgjelden de har på sine balanser. Mens noen begynner å nærme seg en løsning, ber andre om mer tid.



Supplyrederiet har meldt at det 26. mai kom til enighet med deres långivere i Europa og Norge om en stillstandsavtale avtale fra 29. mai til 30. april 2021.

Star Bulk Carriers sliter også på børs i dag og aksjen er ned 10,9 prosent til 49,70 kroner.

Selskapet leverte et godt første kvartal, omstendighetene tatt i betraktning, og snudde resultatet etter skatt fra minus 5,34 første kvartal i 2019 til 2,76 millioner dollar i pluss i år. Investorene har imidlertid ikke tro på selskapet markedet att i betraktning.