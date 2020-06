Solcelleselskap dundret ned på rød børs

Oslo Børs endte i rødt fredag. Hovedindeksen stod i 796,77 ned 1,17 prosent da børsen stengte.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 9,3 milliarder kroner.

Tapere

REC Silicon endte også godt ned, ned 16,2 prosent til 2,96 kroner. Selskapet leverte et svakt første kvartal med inntektsfall på 45 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Nedgangen skyldes lavere produksjonsvolumer knyttet til sesongmessig lavere salg av polysilikon. I tillegg forklares salgsnedgangen med usikkerhet knyttet til Covid-19-pandemien.

Siem Offshore endte som dagens taper med et fall på 18,2 prosent til 0,90 kroner.

Selskapet kjemper en tøff kamp for å finne løsninger som gjør at de kan overleve med milliardgjelden.

Supplyrederiet har kommet til enighet med deres långivere i Europa og Norge om en standstillavtale til 30. april 2021.

Vinnere

En av dagens største vinnere var Storm Real Estate, som landet en ny standstill-avtale på onsdag.

Selskapet er under stort press og har ved tidligere anledning blitt spådd konkurs hvis ikke en avtale kom på plass.

Aksjen steg 13,6 prosent til 4,52 kroner, men er en miniputt på Oslo Børs med eb børsverdi på 40 millioner kroner.

Solstad Offshore endte også opp 12,2 prosent til 0,46 kroner, takket være gode nyheter angående en aktuell redningsplan. Fredag ga kreditorene formelt sin støtte.

Av hovedpunktene i planen fremgår det at nær en tredjedel av den netto rentebærende gjelden på 31 milliarder kroner konverteres til aksjer.

Gitt at planen gjennomføres vil kreditorene, med DNB i spissen, bli sittende med mellom 64 og 75 prosent av eierskapet i «nye» Solstad. Aker og Kjell Inge Røkke vil fortsatt være med på eiersiden, mens det er ukjent hva John Fredriksen vil gjøre i restruktureringen.

Trøm-eide 2020 Bulkers var i en kort periode kraftig opp, men det var tilsynelatende roboter som lekte seg med aksjen og forsøkte å kjøre opp kursen.

Ordren var på 264 aksjer til kurs 50,80 kroner, totalt 13.411 kroner, og aksjen var opp 15,5 prosent i en liten stund. Hadde det holdt ville aksjen, som er notert på Oslo Axess, blitt dagens vinner. Aksjen endte til slutt opp 6,1 prosent til 47 kroner.

Trump tynget

Oljeprisene var i rødt store deler av fredagen, men klatret mot slutten av børsdagen.

Brent-oljen stod 0,9 prosent opp til 35,66 dollar fatet da børsen stengte, mens WTI-oljen falt tilbake 0,4 prosent til 33,50 dollar fatet da Oslo-børsen stengte.

– Rallyet trenger en pust i bakken. Vi har hatt fire uker med oppgang, og markedet må kjøpe seg tid for at nedstrømsprisene skal hente seg inn, sier OCBC-økonom Howie Lee til CNBC.

– Ser vi litt lenger frem, ser det positive momentumet ganske intakt ut, legger han til.

Equinor falt 4,6 prosent til 141,15 kroner og Aker BP var ned 5,7 prosent til 156,15 kroner.

President Donald Trump annonserte torsdag at han vil holde en pressekonferanse angående Hongkong-situasjonen i løpet av fredag, og det ser ut til at nervøsiteten i det globale markedet også smitter over på den norske børsen.