Wall Street åpnet uken med oppgang

OPPGANG: The Fearless Girl på Wall Street. Foto: Bloomberg

Dow Jones endte opp 0,4 prosent til 25.457,02 poeng. S&P 500 la på seg 0,4 prosent til 3.055,73 poeng, mens Nasdaq Composite steg 0,7 prosent til 9.552,05 poeng. Fryktindeksen VIX-indeksen gikk opp 2,8 prosent.

Handelen svingte litt denne mandagen. Etter få minutter var alle de ledende børsindeksene i New York ned. S&P falt 0,4 prosent, Nasdaq 0,2 prosent og Dow Jones 0,5 prosent, mens fryktindeksen VIX var opp 8,6 prosent.

Ved 16-tiden var indeksene opp 0,1-0,3 prosent, mens ved 19.30-tiden var Dow Jones opp 0,5 prosent, mens S&P 500 steg 0,6 prosent. Nasdaq Composite var da opp 0,9 prosent.

Oljeprisen har steget mandag i forkant av at det er ventet møte i Opec+ senere i uken. Ved stengetid på Wall Street sto et fat brentolje i 38,48 dollar, opp 2,23 prosent for dagen. Det er det høyeste siden starten av mars. WTI-oljen var opp 0,84 prosent til 35,48 dollar.

Uro

Det er spente tider i USA av flere årsaker. Coronakrisen tynger økonomien og rekordmange er arbeidsledige. De siste dagene har det vært store demonstrasjoner etter at George Floyd ble drept av politiet nylig.

En ny obduksjonsrapport, som er bestilt av familien til avdøde George Floyd, viser at afroamerikaneren døde av kvelning som følge av trykk mot nakken og ryggen.

Store selskap tar avstand mot rasismen. Nike, Apple, Walmart, Instagram og Goldman Sachs er blant flere som har uttrykt dette.

Apple-sjef Tim Cook anerkjenner at det fortsatt er rasemessig urettferdighet i USA i et notat til sine ansatte, ifølge NTB.

– Vi har ikke noe samfunn som er verdt å feire med mindre vi kan garantere frihet fra frykt til hver person som gir dette landet sin kjærlighet, sin arbeidskraft og sitt liv, sa Tim Cook.

Kina-feiden

Den siste tiden har det også vært mer spenning mellom USA og Kina. Nasjonene var lenge i handelskrig, men kom til en avtale i januar. Det har kommet rapporter om at Kina skal ha stanset importen av visse landbruksvarer fra USA.

Ifølge Reuters- og Bloomberg-kilder skal kinesiske myndigheter ha instruert statlige landbruksselskaper om å stanse innkjøpene av enkelte amerikanske landbruksprodukter, inkludert svinekjøtt og soyabønner.

President Donald Trumps pressekonferanse fredag om Kina og Hong Kong ga kanskje håp blant markedsaktørene om avtagende spenning mellom USA og Kina, ettersom Trump ikke nevnte sanksjoner eller tollavgifter.

Eksperter har uttalt at Trump vil bruke Kina-feiden til å gjøre seg mer populær før høstens presidentvalg. Den er planlagt 3. november.

