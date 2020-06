Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,30 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,06 prosent, mens CSI 300 klatrer 0,04 prosent. Hang Seng styrkes 0,46 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,95 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,49 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 1,48 prosent.

Spenninger

Ifølge CNBC følger investorene nå nøye med på spenningene mellom USA og Kina.

Mandag ble det kjent at statseide selskaper i Kina har blitt bedt om å ta en pause i kjøp av soyabønner og svinekjøtt fra USA. Dette skjer etter at president Donald Trump nylig kom med en kunngjøring om at han vil iverksette tiltak for å eliminere Hongkongs spesialbehandling, etter Kinas vedtak om den kontroversielle nye sikkerhetsloven.

– Globale helse- og finanskriser ser nå i stor grad ut til å være under kontroll. Høyfrekvensindikatorene vi følger antyder at verdensøkonomien er i ferd med å komme seg etter en lavkonjunktur, selv om en V-formet bedring er usannsynlig, sier Joseph Capurso, leder for internasjonal økonomi i Commonwealth Bank of Australia, til CNBC.