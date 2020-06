Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger tirsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 807,04, opp 1,29 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,03 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,76 prosent til 38,61 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,56 prosent til 35,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 35,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisene støttes ifølge TDN Direkt nå av rapporter om at Opec+-produsenter vurderer å forlenge produksjonskuttavtalen med en til to måneder.

– Mest sannsynlig kan Opec-+ forlenge nåværende kutt inntil 1. september, med et møte før det for å bestemme de neste stegene, sier analysesjef for råvarer i Citi, Edward Morse.

OCBC-analytikere tror det er mulighet for ytterligere prisoppgang.

«Hvis Opec+ kan levere på den rapporterte forlengelsen, forventer vi at Brent muligens kan teste 40 dollar pr fat», skriver analytikerne i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Analytikere i ING peker ifølge nyhetsbyrået imidlertid på at Russland vil være den viktigste hindringen i en forlengelse, og at det er usannsynlig at landet vil gå med på en forlengelse som varer lengre enn et par måneder.

Equinor er opp 2,80 prosent til 145,10 kroner, mens Aker BP stiger 5,80 prosent til 165,20 kroner.

Opptur

Lifecare og partner Digital Diagnostics søker nå om FDA-godkjennelse for ny hurtigtest for coronavirus.

Nyheten sender den Merkur Market-noterte aksjen opp 17,16 prosent til 3,96 kroner.

Prosafe -aksjen stiger også tirsdag morgen. Den er nå opp 9,46 prosent til 1,55 kroner, etter at selskapet i morges meldte at de nå har fått på plass en avtale med flertallet av långiverne.

Startskuddet for BerGenBios coronastudie i Storbritannia har nå gått. Aksjen, som de siste tre månedene har klatret over 170 prosent, stiger tirsdag 1,65 prosent til 40,00 kroner.

I rødt

Inntektsfall og nedskrivninger gjorde at John Fredriksen-dominerte Seadrill tapte over 15 milliarder kroner i første kvartal.

Aksjen faller 11,47 prosent til 3,90 kroner, men har på det laveste i dag värt nede i 3,76 kroner.

– Denne bransjen har to grunnleggende utfordringer som har blitt påvirket av nylige hendelser – det er for mange rigger som bærer for mye gjeld. I kvartalet tok vi nedskrivninger på 1,2 milliarder dollar, da vi anerkjenner, sammen med andre i sektoren, at det i økende grad er usannsynlig at en rekke av våre eiendeler kommer tilbake i markedet, og derfor må skrapes, sier adm. direktør Anton Dibowitz i en kommentar.

Vistin Pharma melder tirsdag at styreleder Ole Enger nå selger alle sine aksjer i selskapet. Aksjen faller 7,02 prosent til 11,25 kroner.