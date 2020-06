Stor oppgang på Oslo Børs - festdag for Røkke

Ved 12.30-tiden mandag er Oslo Børs opp 1,91 prosent til 811,98 poeng. Hovedindeksen har steget jevnt og trutt utover dagen etter en åpning på 1,10 prosent opp.

Oslo Børs er nå på det høyeste siden 6. mars. Det store coronafallet begynte i slutten av februar.

Det er hittil blitt omsatt aksjer for 2,8 milliarder kroner denne tirsdagen.

Olje

Hovedindeksen stiger i takt med at oljeprisen gjør det samme. Brentoljen er opp 2,18 prosent til 39,40 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 2,51 prosent til 36,44 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 35,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen stiger før ukens møte i Opec+. Det har kommet rapporter fra Reuters på at det går mot en forlengelse av det eksisterende produksjonskuttet med enda en måned. Kuttene gjøres for å stabilisere markedene.

Coronakrisen har rammet oljemarkedet hardt, men de siste ukene har prisene steget samtidig som etterspørselen har kommet mer tilbake i takt med at flere land gradvis har åpnet opp.

Festdag for Røkke

Aker BP stiger hele 8,23 prosent til 169 kroner, mens Equinor er opp 2,62 prosent til 144,84 kroner. DNO stiger 8,39 prosent til 5,45 kroner.

Kjell Inge Røkke kan glede seg over mer enn oppgangen i Aker BP. Aker stiger 10,10 prosent til 322,80 kroner, men Aker Solutions er opp 6,25 prosent til 6,97 prosent. Det kom tidligere i dag frem at Ole Martin Grimsrud takker for seg som finansdirektør i Aker Solutions 1. september.

Av andre vinnere tar vi med oss Siem Offshore, som er opp 16,67 prosent til 1,05 kroner. DNB er opp 2,99 prosent til 136,15 kroner.

Norwegian-fall

Norwegian er aksjen som faller mest, med 12,23 prosent til 3,30 kroner.

Orkla er ned 3,60 prosent til 84,20 kroner, tross at selskapet har kjøpt opp merkevaren Havrefras, som står bak frokostblandinger.

Inntektsfall og nedskrivninger gjorde at John Fredriksen-dominerte Seadrill tapte over 15 milliarder kroner i første kvartal. I går kveld varslet selskapet også at det vil bort fra New York-børsen. Aksjen faller 9,75 prosent til 3,98 kroner på Oslo Børs.