Knallsterk børsoppgang i Tyskland

Børsrekylen vil ingen ende ta. På tirsdag var det kraftig oppgang på de europeiske børsene. Frankfurt-børsen var opp hele 3,7 prosent tirsdag ettermiddag. Paris- og London-børsen steg henholdsvis 2,0 og 1,0 prosent.

Det som trakk DAX-indeksen opp var spesielt bilprodusentene. Daimler, BMW og Volkswagen steg mellom 5 og 8 prosent. Ingen av aksjene i indeksen var i minus. Også Deutsche Bank, BASF, Siemens og Lufthansa var kraftig opp.

Med tirsdagens fest, er årets børsnedgang blitt redusert til kun 9,3 prosent. DAX-indeksen er nå på samme nivå som i oktober i fjor og høyere enn den var i midten av august i fjor.

Europeiske børser var preget av mandagens børsoppgang i USA, som kom til tross for den sosiale uroen i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd. På tirsdag var amerikanske futures i pluss, og dermed lå alt til rette for en god dag for investorer verden rundt.

Selskapet som toppet vinnerlisten i den paneuropeiske indeksen Stoxx 600 var den britiske boligbyggeren Hammerson, som steg 23 prosent. På topp ti-listen over taperne fant vi Orkla, som falt rundt 3,5 prosent.