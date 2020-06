Oslo Børs steg 2,3 prosent - XXL-aksjen kraftig opp

Det var en svært solid tirsdag på de europeiske børsene, og Oslo Børs var intet unntak. Hovedindeksen steg 2,3 prosent til 815,08 prosent, det høyeste siden starten av mars.

Da året satte i gang sto Oslo Børs i 931,45 poeng, mens det i februar ble all-time high med 949,01 poeng.

Det ble tirsdag handlet aksjer for 6,4 milliarder kroner.

Olje

Ved børsens stengetid sto et fat brentolje i 39,06 dollar, opp 1,30 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 1,31 prosent til 36,01 dollar pr. fat. Til sammenligning ble Brent-oljen handlet for 35,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge Reuters stiger prisene nå på forventninger om at Opec og kartellets samarbeidsland vil forlenge sine produksjonskutt. Det ventes at Opec+ vil avholde et videomøte denne uken. Ifølge nyhetsbyrået vurderes det å forlenge produksjonskuttene på 9,7 millioner fat pr. dag til juli eller august.

Dagens kuttavtale innebærer kutt på 9,7 millioner ut juni, før de nedjusteres til 7,7 millioner fat pr. dag fra juli til desember.

Opptur for Røkke og XXL

Sjef for råvareanalyse hos Citi, Edward Morse, sier ifølge Reuters at Opec+ mest sannsynlig vil forlenge dagens kutt til 1. september.

Equinor gikk opp 2,83 prosent til 145,15 kroner, mens DNO steg 8,51 prosent til 5,46 kroner.

Kjell Inge Røkke-dominerte aksjer hadde en god dag også. Aker BP gikk opp 6,37 prosent til 166,10 kroner, mens Aker ble løftet 8,94 prosent til 319,40 kroner. Aker Solutions la på seg 6,71 prosent til 7 kroner, og REC Silicon gikk opp 1,42 prosent til 3 kroner.

DNB Markets tok XXL inn i ukesporteføljen over anbefalte aksjer. XXL suste opp 11,78 prosent til 16,70 kroner. På det laveste i år ble aksjen handlet til 3,40 kroner.

Nedtur for Seadrill

Inntektsfall og nedskrivninger gjorde at John Fredriksen-dominerte Seadrill tapte over 15 milliarder kroner i første kvartal. Mandag kveld varslet selskapet også at det vil bort fra New York-børsen. Aksjen falt 14,97 prosent til 3,75 kroner på Oslo Børs.

Den populære flyaksjen Norwegian ramlet 9,57 prosent til 3,40 kroner.

Vi tar også med Borr Drillings fall på 9 prosent til 5,46 kroner. Aksjen har stupt nesten 93 prosent etter nyttår.