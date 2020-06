Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs fortsetter opp i åpningen onsdag.

Etter 31 minutters handel står hovedindeksen i 823,19, opp 1,00 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 989 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,97 prosent til 40,35 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,83 prosent til 37,85 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisen har ikke vært over 40 dollar fatet siden fredag 6. mars.

ANZ-analytikere mener ifølge TDN Direkt at råoljeprisene stiger på bakgrunn av forventninger om at Opec+ vil forlenge produksjonskuttene.

«Rapporter antyder at gruppen har blitt enig om en forlengelse på en måned av produksjonskuttet på 23 prosent. Den opprinnelige avtalen ville latt produksjonskuttet falle til bare 17 prosent fra begynnelsen av juli», skriver analytikerne i en rapport.

Sjefstrateg Stephen Innes i Axicorp poengterer ifølge nyhetsbyrået at møtet vil være vellykket om Russland og Saudi-Arabia beviser deres forpliktelse for koordinerte tiltak, og at det vil være skadelig for sentimentet hvis en ikke kommer til enighet om en forlengelse.

Ellers estimerer Energy Intelligence ifølge TDN Direkt at Opec+ i mai oppnådde en overholdesgrad på 86 prosent knyttet til produksjonskuttet på 9,7 millioner fat pr. dag.

Equinor stiger 2,76 prosent til 149,15 kroner, mens Aker BP er opp 6,56 prosent til 177,00 kroner. DNO styrkes 5,93 prosent til 5,78 kroner.

TGS klatrer 5,51 prosent til 337,00 kroner, PGS legger på seg 11,38 prosent til 3,72 kroner og BW Offshore stiger 4,73 prosent til 45,32 kroner.

Ellers styrkes Aker 4,88 prosent til 335,00 kroner, mens Aker Solutions er opp 7,07 prosent til 7,50 kroner.

Opp

Hexagon klatrer onsdag morgen 5,26 prosent til 30,00 kroner. Deres datterselskap, Hexagon Purus, kunne i morges melde at de er tildelt en kontrakt for å levere hydrogensystemer til Toyota Motor North America.

XXL fortsetter oppturen, etter at DNB Markets i går tok sportskjeden inn i sin ukesportefølje. Aksjen endte tirsdag opp 11,78 prosent, mens den nå stiger ytterligere 4,67 prosent til 17,48 kroner.

Norwegian, som tirsdag falt 9,57 prosent, henter seg litt inn igjen. Aksjen er nå opp 2,18 prosent til 3,47 kroner.

Øverst på vinnerlisten troner SeaBird Exploration med en oppgang på voldsomme 1.788,9 prosent til 4,25 kroner. Aksjen er imidlertid onsdag notert ex spleis, hvor 20 gamle aksjer gir én ny aksje.

I rødt

Det er få store negative utfall å spore blant de mest omsatte aksjene onsdag morgen.

Frontline er ned 5,30 prosent til 78,60 kroner, men aksjen er i dag notert ex utbytte på 0,70 dollar.

Mowi faller 0,67 prosent til 193,20 kroner, og Telenor svekkes 0,93 prosent til 148,45 kroner. Tomra svekkes 0,53 prosent til 340,20 kroner.