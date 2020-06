Carnegie løfter flere aksjer

Onsdag ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 828,02 poeng, opp 1,6 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,9 milliarder kroner.

Olje

Et fat Nordsjøolje omsettes for 40,40 dollar, opp 1,3 prosent. ANZ-analytikere mener ifølge TDN Direkt at råoljeprisene stiger på bakgrunn av forventninger om at Opec+ vil forlenge produksjonskuttene.

«Rapporter antyder at gruppen har blitt enig om en forlengelse på en måned av produksjonskuttet på 23 prosent. Den opprinnelige avtalen ville latt produksjonskuttet falle til bare 17 prosent fra begynnelsen av juli», skriver analytikerne i en rapport.

Sjefstrateg Stephen Innes i Axicorp poengterer ifølge nyhetsbyrået at møtet vil være vellykket om Russland og Saudi-Arabia beviser deres forpliktelse for koordinerte tiltak.

Flere oppgraderinger

Carnegie oppgraderer Aker BP fra selg til kjøp mens Equinor og DNO oppgraderes fra selg til hold. Før justeringene hadde aksjene et kursmål på henholdsvis 130 kroner, 95 kroner og 3,5 kroner. Ifølge TDN Direkt får Aker BP nå et kursmål på 240 kroner, Equinor får et kursmål på 160 kroner mens DNO får et kursmål på 5,7 kroner.

Onsdag omsettes Aker BP for 178,60 kroner, opp 7,5 prosent, Equinor omsettes for 150,50 kroner, opp 3,7 prosent, mens DNO stiger 8,0 prosent til 5,89 kroner.

Hexagon Composites

Hexagon Purus er tildelt en kontrakt for å levere hydrogen-systemer til Toyota Motor North America, ifølge TDN Direkt. Hexagon Purus er et datterselskap av Hexagon Composites.

Kontrakten har en verdi på rundt en million dollar og de første prototypene og systemene er ventet å leveres i fjerde kvartal i år.

Aksjen stiger 4,6 prosent til 29,82 kroner.

XXL

XXL fortsetter oppturen etter at DNB Markets i går tok sportskjeden inn i sin ukesportefølje. Tirsdag hoppet aksjen 11,8 prosent og onsdag klatrer den ytterligere 0,7 prosent til 16,81 kroner.

SeaBird Exploration

Det er verdt å merke seg at SeaBird Exploration med noteres ex spleis, hvor 20 gamle aksjer gir én ny aksje. Aksjen sluttet på 23 øre tirsdag og på dagens 4,15 kroner er nedgangen på 9,8 prosent.