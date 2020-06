Solid oppgang på Oslo Børs

Onsdag klatret hovedindeksen på Oslo Børs 1,9 prosent før den sluttet på 830,43 poeng. Det ble omsatt aksjer for 7,1 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Hydro kunne vise til kursoppganger på henholdsvis 2,1 prosent og 4,2 prosent mens Telenor falt 0,2 prosent.

Olje

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,18 dollar, ned 0,9 prosent.

Prisfallet på olje kommer etter at Bloomberg meldte at Opec+ ikke vil møtes torsdag dersom ikke nasjonene holder seg til avtalen om produksjonskutt. Også det planlagte møtet 10. juni avhenger av dette, ifølge nyhetsbyrået.

Reuters skriver på sin side at Saudi-Arabia og Russland skal være enige om en forlengelse av produksjonskuttene i en måned til mens Gulflandene ikke vil forlenge sine kutt på 1,18 millioner fat om dagen.

Flere oppgraderinger

Carnegie oppgraderer Aker BP fra selg til kjøp mens Equinor og DNO oppgraderes fra selg til hold. Før justeringene hadde aksjene et kursmål på henholdsvis 130 kroner, 95 kroner og 3,5 kroner. Ifølge TDN Direkt får Aker BP nå et kursmål på 240 kroner, Equinor får et kursmål på 160 kroner mens DNO får et kursmål på 5,7 kroner.

Onsdag sluttet Aker BP på 174,05 kroner, opp 4,8 prosent, Equinor endte på 149,30 kroner, opp 2,9 prosent, mens DNO sluttet på 5,87 kroner etter en oppgang på 7,5 prosent.

Hexagon Composites

Hexagon Purus er tildelt en kontrakt for å levere hydrogen-systemer til Toyota Motor North America, ifølge TDN Direkt. Hexagon Purus er et datterselskap av Hexagon Composites.

Kontrakten er på rundt en million dollar og det er ventet at de første prototypene og systemene vil leveres i fjerde kvartal i år.

Aksjen klatret 5,4 prosent til 30,04 kroner.

Frontline

Frontline har inngått en aksjedistribusjonsavtale (ATM) med Morgan Stanley for salg av aksjer på inntil 100 millioner dollar, eller 950 millioner kroner. Nettoprovenyet vil bli brukt på vekst og generelle selskapsformål.

Aksjen falt 5,7 prosent til 78,25 kroner, men endte i realiteten i pluss ettersom aksjen ble notert ex. utbytte på 0,70 dollar.

Nel i all-time high

Regjeringen la i dag frem sin hydrogenstrategi, men den inneholdt ifølge analytikerne lite matnyttig for Nel.

Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets mener morgendagens Nasdaq-notering av Nel-partner Nikola/VectoIQ i USA er viktigere, etter en kursoppgang på over 200 prosent i år.

– Den sterke kursutviklingen gjør sjansen større for Nikola til å hente penger og å rulle ut stasjonene med Nel fortere, sier han til TDN Direkt.

Nel steg 2,9 prosent til 15,90 kroner, men var oppe i 16,08 kroner på det høyeste i dagens handel. Det er ny all-time high.

På disse nivåene er Nel priset til over 21 milliarder kroner.