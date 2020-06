Oslo Børs snur ned

Oslo Børs steg svakt i åpningen torsdag, men har nå snudd ned.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 825,85, ned 0,55 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,02 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,18 prosent til 39,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,72 prosent til 36,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Saudia-Arabia og Russland har blitt enige om å støtte en forlengelse av nåværende produksjonskutt med en måned, melder TDN Direkt.

De mislykkes imidlertid i å avholde Opec+-møtet torsdag, der Opec-kilder ifølge nyhetsbyrået sier at et møte er avhengig av at alle landene i gruppen overholder sine produksjonskutt-kvoter.

ANZ-analytikere skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at Saudi-Arabia og Russland forlanger at andre medlemmer i Opec+ stopper å jukse med kvotene før en avtale er nådd.

«Dette har fjernet mulighetene for et tidlig Opec+-møte, med det opprinnelige planlagte møtet 9-10. Juni er også i fare», skriver analytikerne.

I tillegg har den nylige oljeprisoppgangen skapt bekymringer knyttet til om skiferproduksjonen vil hente seg inn igjen.

«Den skarpere pris-innhentingen har skapt noen bekymringer blant Opec+-produsenter om at høyt fleksible amerikanske produsenter vil skru på kranene og ta en del av Opec+ sin andel av kaken», skriver markedsstrateg i AxiCorp, Stephen Innes, i en rapport ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,61 prosent til 146,9 kroner, mens Aker BP svekkes 2,38 prosent til 169,90 kroner.

Opptur

Nel Hydrogen, et heleid datterselskap av Nel , meldte onsdag kveld at de har sikret seg en kontrakt fra lastebilprodusenten Nikola verdt rundt 30 millioner dollar.

– Vi er veldig fornøyde med å ha nådd denne milepælen med Nikola. Etter partnerskapet vårt begynte i 2017, har vi jobbet sammen for å utvikle en massiv storskala hydrogenfyllestasjon, sa Nel-sjef Jon André Løkke i en kommentar.

Nel-aksjen stiger 9,18 prosent til 17,36 kroner, og er dagens foreløpig mest omsatte. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 17,45 kroner, noe som er all-time high.

Også en annen hydrogen-aksje, Hexagon, klatrer. Den er nå opp 8,66 prosent til 32,64 kroner, etter å ha steget 5,4 prosent onsdag.

Selskapet meldte i går at datterselskapet Hexagon Purus er tildelt en kontrakt for å levere hydrogen-systemer til Toyota Motor North America.

Solon Eiendom klatrer 6,18 prosent til 29,18, etter at de i morges meldte at de nå vurderer muligheten for å skille ut selskapets tomtebank i et eget selskap, «NewCo», hvor Solon beholder en eierandel på opptil 50 prosent.