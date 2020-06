Oslo Børs faller med oljen, men hydrogenduoen Nel og Hexagon går mot strømmen

Etter noen dager med oppgang på Oslo Børs, peker pilene nå nedover.

Hovedindeksen er i 12-tiden torsdag ned 0,5 prosent til 826,43 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,6 milliarder kroner.

Blant aksjer i omsetningstoppen er DNB ned 1,1 prosent, Mowi ned 1,8 prosent og Telenor opp 0,3 prosent. Yara og Hydro er ned 1,0 og 0,5 prosent, mens Orkla stiger 0,5 prosent.

Oljenedgang

Også på oljemarkedet er det nedgang. Brent-oljen handles i skrivende stund ned 0,2 prosent til 39,35 dollar pr. fat, mens den amerikanske lettoljen, WTI, er ned 0,3 prosent til 36,60 dollar fatet. Brent-oljen ble til sammenligning handlet til 39,18 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag.

Saudi-Arabia og Russland skal ha blitt enige om å støtte en videreføring av dagens produksjonskutt med en måned, men har ifølge TDN Direkt mislyktes med å avholde Opec+-møte torsdag. Opec-kilder sier et møte er avhengig av at alle landene i kartellet kutter i produksjonen som avtalt.

Oljeaksjene på Oslo Børs faller med oljeprisene. Equinor er ned 1,6 prosent til 146,85 kroner, Aker BP handles ned 2,4 prosent til 169,85 kroner, mens DNO faller 1,0 prosent til 5,67 kroner.

Arctic øyner dobling

BW Energy stiger imidlertid 10,0 prosent til 17,30 kroner.

Ifølge TDN Direkt har Arctic Securities tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 42 kroner.

Det er altså potensial for mer enn en dobling i aksjen, ifølge meglerhuset, som mener at en estimert verdijustert egenkapital på 42 kroner pr. aksje gjør selskapet til det mest attraktive lete- og produksjonsselskapet som Arctic har under sin dekning.

Hydrogenreaksjoner

To andre aksje som peker seg ut med solid oppgang torsdag ettermiddag, er Nel og Hexagon Composites.

Onsdag kveld meldte Nel om en Nikola-kontrakt verdt rundt 30 millioner dollar. Aksjen stiger nå 7,0 prosent til 17,01 kroner, men har vært oppe i 17,45 kroner på det meste, som er ny all-time high for hydrogenaksjen.

Hexagon stiger 8,7 prosent til 32,66 kroner. Selskapet har denne uken meddelt at Hexagon Purus skal levere hydrogensystemer til Toyota Motor North America.

Trosser kritikk 1

Norwegian-aksjen er opp 7,3 prosent til 3,76 kroner, til tross for den skarpe kritikken flyselskapet har fått fra analytikerne hos London-meglerhuset Bernstein.

Bernstein er ikke betrygget etter at Norwegian har sikret statlig lån på 3 milliarder kroner, og peker på at flyselskapet fortsetter å brenne penger.

Meglerhuset tror Norwegian fortsatt trenger mange flere milliarder, og har nå et kursmål på null kroner for flyselskapet.

Trosser kritikk 2

Også Solon Eiendom har vært i hardt vær den seneste tiden, for sin praksis med å selge boliger til Solon Realkapital, som Solon eier selv sammen med sin egen hovedaksjonær, Runar Vatne.

Torsdag har boligutviklingsselskapet varslet at det ser på strategiske muligheter for sin tomtebank, og at fisjon er et alternativ.

Aksjen er opp 11,6 prosent til 30,70 kroner.

Forøvrig i eiendom er det verdt å merke seg at Carnegie har høynet kursmålet for Entra-aksjen. Ifølge TDN Direkt har meglerhuset justert Entra-målet fra 140 til 153 kroner, og gjentatt en kjøpsanbefaling. Aksjen var tidligere torsdag ned, men stiger nå 1,1 prosent til 131,30 kroner.