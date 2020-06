Goldman Sachs advarer: – Hold et våkent øye med markedet

Det er turbulente tider og investorer leter etter aksjetips i øst og vest.

Sheila Patel, styreleder i Goldman Sachs kapitalforvaltning, ble i dag intervjuet av Bloomberg og kom med sine synspunkter på markedet.

Patel understreker at markedet utelukkende fokuserer på de positive nyhetene i verden, og at det mulig kan bli et problem dersom man ikke følger utviklingen nøye.

– Vi må vende nesen fremover og fokusere på det positive, men det er viktig å holde et øye med markedene. De er priset for en fortsettelse av gode nyheter, og vi vet at det aldri er tilfelle – spesielt ikke under en pandemi, sier Patel til Bloomberg.

Kapitalforvalteren mener tiden er moden for å gå mer inn i en aktiv posisjon snarere enn passiv. Hun forteller at aksjonærene i starten av krisen ønsket å få mer egenkapital. De fokuserte på indekshandler, børsnoterte fond og likvide selskaper.

– Nå kan det se ut som at det er lurt å diversifisere porteføljen og gå mer inn i en aktiv posisjon. Hvordan endrer pandemien konsumentenes behov? Hvordan endres behovet for helsevesen? Det er slike spørsmål man må stille seg, mener Patel.

