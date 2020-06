Ny bølge med utstedelser

Bank of Americas indeks for rentepåslaget på amerikansk høyrentegjeld fortsetter å falle. Nivået lå tirsdag ettermiddag på 6,2 prosentpoeng og var dermed ned med 0,6 prosentpoeng på én uke. Utviklingen er den samme i eurosonen, hvor det gjennomsnittlige rentepåslaget har sunket fra 6,0 til 5,4 prosentpoeng.

Det er verdt å merke seg at de faktiske rentene ikke har falt like mye, ettersom den «risikofrie» renten er på vei opp. I USA har den 30-årige versjonen økt til 1,54 prosent, godt over det dobbelte av bunnoteringen i mars. Tilsvarende i Tyskland er 0,13 prosent, etter å ha vært helt nede i minus 0,60 prosent tidligere i år.

Uansett kommer økt risikovilje i markedet og selskapers behov for å gjenoppbygge sine kontantbeholdninger til å skape en bølge av utstedelser av spekulativ gjeld. Trolig får vi også økt oppkjøpsaktivitet, idet sterke aktører plukker opp sine skadeskutte rivaler.

Danske Bank publiserte på torsdag en liste over selskaper som ligger an til å ta opp nye obligasjonslån i løpet av de neste tolv månedene. De som har gjeld i norske kroner inkluderer Beerenberg, Bonheur, Color Group, Statkraft og Teekay LNG. I Sverige nevnes blant andre Hexagon, ICA, Kinnevik, Peab, Sandvik og Volvo. Selskaper i finans- og eiendomssektoren er ikke dekket i Danske Banks rapport.

Beerenberg, som leverer vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til olje- og gassektoren, har gjeld på 850 millioner kroner som forfaller neste februar. Mest sannsynlig vil selskapet forsøke å refinansiere eller forlenge dette. Bonheur er i en mer fleksibel finansiell posisjon, med 4,2 milliarder kroner i kontanter. Dersom rentene er gunstige, er det imidlertid muligheter for en refinansiering av en halv milliard kroner i obligasjoner som forfaller i september.

Color Group rammes i større grad av coronakrisen, og selskapet har to obligasjonslån som forfaller senere i år. Gjeld på en halv milliard kroner må betales tilbake i desember og har en kupong på 6,45 prosent. Dagens verdi er usikker, ettersom rentepapiret sist ble omsatt i november i fjor. Konsernets tre øvrige kronedenominerte obligasjoner, med forfall mellom september 2022 og oktober 2024, ble imidlertid handlet på onsdag. Investorene betalte 87,75 og 90 prosent av pålydende.

Også Teekay LNG befinner seg i høyrentesegmentet. Rederiet betalte tilbake et lån på én milliard kroner i forrige måned, og det neste forfaller i oktober 2021. Danske Bank tror ytterligere obligasjoner vil utstedes før den tid. 2021-versjonen har en kupong på 6,6 prosent og ble for én måned siden omsatt for 98,38 prosent av pålydende.

For øvrig nevner Danske Bank en håndfull nordiske selskaper som for tiden har dårlig tilgang til kredittmarkedet. Hurtigruten har ratinger på bare B3 og CCC+. Mesteparten av eiendelene er allerede pantsatt, og uten ytterligere sikkerhet er det vanskelig å låne mer. På pluss-siden burde kontantstrømmene bedre seg dramatisk, så snart virksomheten åpner opp på nytt senere i denne måneden.

Kongsberg Automotive har også slitt, som følge av coronavirusets utbrudd. Ledelsen har nevnt planer om å utstede underordnet gjeld, men hvorvidt dette faktisk lar seg gjøre er fortsatt uvisst. Ratingen ligger på B1 og B-, og selv etter en voldsom rekyl i den seneste måneden, er aksjekursen ennå ned med nesten 60 prosent siden nyttår.