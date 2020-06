Kortvarig ESB-blaff

«Verdensøkonomien befinner seg i den verste resesjon siden 1930-årene, men vi tror stadig at resesjonen vil være relativt kortvarig», skriver Danske Bank i en Weekly Focus-rapport.

Grunnen er at høyfrekvente nøkkeltall viser hvordan viruset kommer under kontroll og stadig flere land gjenåpnes. Banken viser også til ukens tyske krisepakke på 130 milliarder euro, men hadde i rapporten ikke fått med ESBs økte verdipapirkjøp, som ble annonsert torsdag. Selv før den nye krisepakken og ESBs økte stimulans, har ledigheten i Tyskland og eurosonen økt mindre enn fryktet. I Tyskland er noe av årsaken redusert arbeidstid, som gjør at et høyt antall jobber deltid.

ESB holdt innskudds- og utlånsrenten uendret på minus 0,50 og minus 0,25 prosent, men øker støttekjøpene i corona-programmet (PEPP) med 600 milliarder euro, der det var ventet en utvidelse på 250-500 milliarder euro.

Dessuten forlenges avslutningen av kjøpsperioden fra utløpet av 2020 til juni 2021. Ved forfall rulleres kjøpte papirer i hvert fall ut 2022.

Gjennom torsdag styrket norske kroner seg litt mot euro og dollar, selv om ESB-nyhetene ga en umiddelbar, og ganske kortvarig, svekkelse.

Euroen svekket seg noe mot dollar den første halvtimen, før kursen igjen nærmet seg utgangspunktet før ESB-meldingen.