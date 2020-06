Sterk sluttspurt på Oslo Børs – Nel og Hexagon bykset etter ukens avtaler

Hovedindeksen ved Oslo Børs gikk lenge mot fall torsdag, etter solide oppganger tirsdag og onsdag. En halvannen time før stengetid snudde det imidlertid til pluss, og hovedindeksen endte opp 0,35 prosent til 833,31 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 6,44 milliarder kroner.

Oljeprisene fulgte et noenlunde likt mønster. Fra å ha vært noe ned i lunsjtider, testet Brent-oljen oppgang utover ettermiddagen. Da Oslo Børs stengte, var Brent-oljen opp 0,1 prosent til 39,43 dollar fatet. På samme tid onsdag lå den på 39,18 dollar fatet. WTI-oljen var torsdag opp 0,1 prosent til 36,76 dollar fatet.

Equinor falt 1,6 prosent til 146,90 kroner, Aker BP falt 1,4 prosent til 171,70 kroner.

BW Energy endte opp hele 11,3 prosent til 17,50 kroner. Arctic Securities har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 42 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset ser altså doblingspotensial i aksjen.

Hydrogen herjet

Hydrogenduoen Nel og Hexagon Composites pekte seg også ut i positiv forstand. Onsdag kveld meldte Nel om en Nikola-kontrakt verdt rundt 30 millioner dollar. Aksjen steg 13,2 prosent til 18,00 kroner på torsdagens største omsetning.

Hexagon endte på side opp 8,9 prosent til 32,72 kroner, etter meldingen tidligere denne uken om at Hexagon Purus skal levere hydrogensystemer til Toyota Motor North America.

Vinnere

Aksjen som steg mest torsdag, var Nordic Mining, som endte opp 32,0 prosent til 2,27 kroner. Også Solstad Offshore og Solon Eiendom utmerket seg positivt, med oppganger på 16,0 og 12,7 prosent.

Solstad Offshore sikret i forrige uke ja fra obligasjonseiere til en løsning som gjør at det kriserammede offshorerederiet klarer å holde hodet over vannet. Solon Eiendom har torsdag meldt at selskapet vurderer å skille ut tomtebanken til et eget selskap.

I bunn

Seadrill falt mest, med 18,5 prosent til 2,95 kroner. Riggselskapets kvartalstall tirsdag viste enorme underskudd og gjeld på 64 milliarder, og selskapet må gjennom nok en omfattende restrukturering.