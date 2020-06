Variert stemning på Asia-børsene

I Japan stiger Nikkei 0,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,26 prosent, og CSI 300 er ned 0,27 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger marginale 0,02 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,25 prosent, Straits Times i Singapore klatrer 0,52 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,06 prosent.

Coronakrisen

Det er naturligvis fortsatt mye fokus på coronakrisen, og torsdag meldte den europeiske sentralbanken (ESB) at de øker programmet for kjøp av obligasjoner gjennom sitt pandemiprogram (PEPP) med 600 milliarder euro til 1.350 milliarder euro.

På Wall Street var det pessimistisk stemning torsdag etter skuffende jobbtall. Nå venter investorene på flere signaler gjennom de månedlige jobbtallene «Non-farm payrolls», som legges frem fredag.

– Enhver ledende indikator vi følger for non-farm payrolls signaliserer færre jobbtap, men kun svært få av disse rapportenee så små forbedringer. Det kan tilsi at non-farm payrolls, til tross for at den kan vise en liten bedring, ikke nødvendigvis når opp til forventningene, sier Kathy Lien i BK Asset Management.