Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen fredag morgen.

Etter 26 minutt handel står hovedindeksen i 843,55, opp 1,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,05 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,48 prosent til 40,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent til 37,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Opec+ nærmer seg nå en forlengelse av produksjonskuttene etter et gjennombrudd i forhandlingene, melder TDN Direkt.

Allerede til helgen kan det ifølge nyhetsbyrået være klart for å signere avtalen.

Ifølge nyhetsbyrået vil Opec+ forlenge produksjonskuttene med ytterligere én måned, frem til slutten av juli, men detaljene i avtalen mellom Opec+ og Irak var torsdag kveld ikke helt klare.

En delegat sier til Bloomberg at landene venter på en formell avklaring fra myndighetene i landet før de kaller inn til et formelt møte.

Analytiker Edward Moya i OANDA sier ifølge TDN Direkt at tradere imidlertid tar nyhetene om Iraks forpliktelser til produksjonskuttene «med en klype salt».

– Det kan være en sjanse for at de får til å strekke kuttavtalen ut til tre måneder, men råvaremeglere vil være ekstremt skeptiske til at overholdelsen vil forbli høy forbi juli, sier han.

Equinor stiger 2,42 prosent til 150,45 kroner, mens Aker BP er opp 3,93 prosent til 178,45 kroner. DNO klatrer 3,94 prosent til 6,18 kroner.

Opptur

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling fyker fredag morgen opp 32,86 prosent til 8,00 kroner.

Fredag morgen kunngjorde riggselskapet at de nå har fullført sin refinansiering. Det vil totalt gi en likviditetdforbedring på mer enn 315 millioner dollar, tilsvarende 2,9 milliarder kroner, frem til første kvartal 2022.

Borr-aksjen har blitt kraftig svekket den siste tiden. Til tross for dagens solide oppgang, er aksjen fortsatt ned cirka 90 prosent siden nyttår.

Også kriserammede Norwegian klatrer på Oslo Børs. Flyselskapet la i morges frem trafikktall som viste at de kun fraktet 73.401 passasjerer i mai i år.

Aksjen er likevel opp 8,26 prosent til 4,16 kroner.

Seismikkaksjen PGS stiger også markant, og er fredag formiddag opp 14,43 prosent til 4,31 kroner.

DNB Markets løftet i går sin anbefaling på aksjen, og oppjusterte samtidig kursmålet.