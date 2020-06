Insentiver til ansatte

Advokat Morten Fjermeros - Hjort Foto: Hjort

Saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda er alt for ofte uakseptabel og da særlig for de som uriktig har fått etterberegnet skatt eller avgift. Saksbehandlingstiden reiser en rekke spørsmål, blant annet om hvor langt statens erstatningsansvar strekker seg for uriktige vedtak og lang saksbehandlingstid. Dette lar jeg ligge og ønsker heller å fokusere på at vi med Skatteklagenemnda har fått en reell prøving av endringsvedtakene skattekontoret foretar.

Den 4. november 2019 ble en avgjørelse av 21. november 2018 – publisert. Avgjørelsen er interessant og vi får heller bære over med at det tok henimot ett år å anonymisere avgjørelsen. Saken gjelder prinsippene for verdsettelse av fordelen ansatte oppnår ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Før jeg redegjør for avgjørelsen, vil jeg si noe overordnet om bruk av insentivmodeller i arbeidsforhold. Enkelte har fremholdt at slike modeller er av særlig interesse i disse corona-tider.

I 1996 ble det lovfestet at opsjonsverdien i arbeidsforhold skulle lønnsbeskattes ved tildeling og i tillegg beskattes ved utøvelse. Dette er siden endret og i dag skjer lønnsbeskatning kun ved utøvelse. Mange finner likevel at likviditetsfordelen opsjonsmodeller gir, overskygges av ulempene. Særlig gjelder dette dersom det er dårlig likviditet i den underliggende aksjen. I mange tilfeller må jo den ansatte selge en stor andel av aksjene når opsjonen utøves, for å finansiere aksjekjøpet og skattekostnadene som følger opsjonsutøvelsen.

Mange arbeidsgivere benytter derfor ikke aksjekjøpsopsjoner ved utarbeidelse av insentivprogrammet – de ulike lempningene i opsjonsskattereglene som har skjedd de senere årene er utilstrekkelige til å endre på denne vurderingen.

Pengebonuser

Enkelte arbeidsgivere velger heller pengebonuser. Slike insentivmodeller er enkle å praktisere og de uheldige likviditetseffektene for den ansatte unngås samtidig som arbeidsgiver kan kreve fradrag i ved skattefastsettelsen for kostnaden – noe som ikke nødvendigvis er tilfellet ved bruk av opsjoner og aksjer. Benyttes såkalte «syntetiske aksjer», det vil si at pengebonusen utmåles på grunnlag av aksjeverdiutviklingen, mener mange at dette blir en treffsikker insentivmodell. Ulempen er at hele utbetalingen lønnsbeskattes. Benyttes pengebonuser må det hensyntas at pengebonusen inngår i feriepengegrunnlaget.

Insentivprogrammet som innebærer i at ansatte blir eier av aksjer i arbeidsgiverselskapet, foretrekkes av mange. Verdistigningen på aksjene beskattes som aksjegevinst og utdelinger som utbytte. Dette gir en lavere beskatning enn lønnsbeskatning. Ulempen for den ansatte er risiko og likviditetsbinding. Får ansatte kjøpe eller tegne aksjer under markedsverdi blir differansen beskattes som lønnsinntekt.

Enkelte aksjemodeller innebærer at de ansatte tegner aksjer i særskilt selskap som eier aksjer i arbeidsgiverselskapet. Selskapet det tegnes aksjer i har ofte høy gjeld slik at de ansatte får god uttelling på investeringen, dersom det underliggende arbeidsgiverselskapet har en god verdiutvikling. Slike modeller kan være krevende å etablere og vedlikeholde og passer ikke i alle tilfeller.

Det var på denne bakgrunn av stor interesse å lese Skatteklagenemndas avgjørelse om prinsippene for aksjeverdsettelse som ble publisert i november 2019.

I den aktuelle saken hadde de ansatte tegnet B-aksjer ved en emisjon med en emisjonspris som svarte til en forholdsmessig andel av bokført egenkapital. B-aksjene hadde lik utbytterett som A-aksjene, men lavere stemmevekt. B-aksjene kunne bare eies av ansatte og skulle selges på basis av forholdsmessig andel av bokført egenkapital på salgstidspunktet.

Skattekontoret hadde lagt til grunn at aksjenes verdi svarte til neddiskontert verdi av forventet fremtidig utbytte i en sannsynlig eiertid med tillegg av neddiskontert verdi av økning av egenkapitalen i samme periode.

Av saksfremstillingen fremgår det at skattyter hadde benyttet tilsvarende prinsipper som skattekontoret, men at det var uenighet om de ulike parameterne.

Det sentrale er at Skatteklagenemndas flertall (tre medlemmer), kom til at de ansatte på tegningstidspunktet ikke ble tilført noen merverdi ettersom de ansatte pliktet å selge aksjene på basis av andel av bokført egenkapital på salgstidspunktet. De ansatte skulle derfor ikke beskattes ved aksjetegningen.

Professor Folkvord var uenig med flertallet og mente at verdsettelsen skulle skje på grunnlag av en nåverdiberegning slik skattekontoret hadde gjort.

I enkelte bransjer, så som megler-, revisjon- og advokatbransjen, er det lang praksis for at nye partnere ikke beskattes ved inntreden når dette skjer på basis av bokført egenkapital såfremt de trer ut på samme vilkår. Andel av goodwill ved inntreden beskattes ikke og kun den løpende avkastningen beskattes.

Denne praksisen er ved Klagenemndsavgjørelsen akseptert også ved kjøp av aksjer. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kommer nye saker som bekrefter eller nyansere problemstillingen. Ønsker man å være på den sikre siden er derfor rådet å innhente en bindende forhåndsuttalelse.