Oljerally på Oslo Børs - NEL korrigerer ned

OPPGANG: For oljeaksjene fredag. Her Johan Sverdrup-feltet. Foto: NTB Scanpix

Hovedindeksen er ved 12-tiden opp 1,28 prosent til 844,06 poeng. På det høyeste har Oslo Børs i dag vært opp 1,87 prosent til 848,93 poeng.

Det er foreløpig blitt omsatt aksjer for 3,1 milliarder kroner drøyt. Det er generelt god oppgang i hele Europas børsmarked.

Olje

Reuters melder at Opec+ skal diskutere oljemarkedet i et møte lørdag, og ønsker å tvinge land som Irak og Nigeria til å overholde de eksisterende kuttene.

Ved 12-tiden skyter oljeprisen opp. Brentoljen er opp 2,81 prosent for dagen til 40,98 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 1,97 prosent til 38,05 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.



Opec+ har tidligere blitt enige om å redusere produksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag i mai og juni for å støtte prisene som falt kraftig på grunn av coronakrisen.

Fra juli til desember er det i den tidligere avtalen planlagt å kutte 7,7 millioner fat pr. dag. Nå opplyser kilder til Reuters at Saudi-Arabia og Russland er enige om å kutte 9,7 millioner fat også i juli, mens det også skal være aktuelt å gjøre det samme ut august.

Equinor er opp 3,13 prosent til 151,50 kroner. Det er det høyeste aksjen har vært siden 25. februar. Aker BP løftes 7,09 prosent til 183,80 kroner. DNO er opp 8,34 prosent til 6,44 prosent. Interoil er opp 36,51 prosent til 1,72 prosent. Panoro Energy stiger 12,05 prosent til 12,10 kroner.

Vinnere

Borr Drilling har fullført sin refinansiering. Det vil totalt gi en likviditetsforbedring på mer enn 315 millioner dollar, tilsvarende 2,9 milliarder kroner, frem til første kvartal 2022. Aksjen løftes 25,79 prosent til 1,72 kroner.

Kahoot! går stadig til nye høyder. Aksjen er fredag opp 7,03 prosent til 99 kroner. Norwegian stiger 12,74 prosent til 4,32 kroner. DNB er opp 2,37 prosent til 142,55 kroner.

Tapere

NEL har steget jevnt og trutt siden 20. mai. Aksjen sto da i 11,86 kroner. Fredag korrigerer den ned 3,78 prosent til 17,30 kroner etter pen oppgang de siste dagene til all-time high. Aksjen er klart mest omsatt. DNB Markets har sett utfordringer i NELs siste kontrakt.

Orkla faller 0,23 prosent til 85,84 kroner, mens Salmar er ned 1,71 prosent til 447,90 kroner.

Crayon Group faller 5,26 prosent til 61,20 kroner.