Enda høyere aksjeindekser

Uken avsluttet svært godt for de asiatiske og europeiske børsene. Nikkei- og Hang Seng-indeksen sluttet opp henholdsvis 0,7 og 1,7 prosent, mens den brede, paneuropeiske indeksen EuroStoxx600 var opp rundt 1 prosent fredag ettermiddag. Åtte av de seneste ti dagene har børsene steget.

Svenske Essity, som selger dopapir og slikt, og som mange forvaltere har omfavnet den seneste tiden, var blant taperne i Europa på fredag med en nedgang på over 4 prosent. Ellers var det mange vinnere i EuroStoxx600-indeksen. WH Smith og Air France-KLM var opp rundt 11 prosent, mens britiske Tullow Oil og cruisegiganten Carnival (som også er notert i London) begge steg rundt 9 prosent.

Det var en bred oppgang i Europa, men der de største vinnerne igjen ble reiselivsselskapene og andre som har falt mest i coronakrisen.

Oppgangen kom til tross for begredelige makrotall, som for eksempel at tyske industriordre falt med 25,8 prosent i april, mot en ventet nedgang på 19,7 prosent.